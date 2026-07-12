Sats将打造统一的人工智能平台；称伊朗冲突影响好坏参半但可控

公司指出，其人工智能投资遵循与所有资本配置决策相同的标准。

Sats指出，尽管伊朗冲突扰乱了中东部分枢纽的运作，但公司也承接了为避开这些枢纽而改道的业务流量。 图片来源：CMG

【新加坡】门户服务和食品解决方案提供商 Sats 旨在为其所有业务运营构建一个由人工智能驱动的统一技术和数据平台。公司指出，得益于其多元化的网络，伊朗冲突带来的影响好坏参半，但仍在可控范围内。

为回应股东在其年度股东大会（AGM）召开前提出的问题，Sats于上周五（7月10日）盘后发布了一份交易所公告，详细阐述了其使用人工智能并以符合成本效益的方式采用该技术的计划，以及伊朗冲突对业务造成的影响。

公司表示：“我们正在构建一个覆盖所有业务的统一技术和数据平台，以大规模推动规划、预测和执行方面的改进。”

在货运业务方面，公司正利用机器学习进行预测，以改善规划和资源协调。公司还在引入自动化系统，能自动称量和测量货物尺寸及重量，从而提高速度和数据准确性。

在地勤服务方面——即在机场为飞机提供的餐饮、加油和行李处理等服务——公司正转向以任务为导向的操作流程，而非以航班为中心。

这套新系统的首批功能已于2026财年（2026年4月开始）在其新加坡枢纽投入运营，并将分阶段引入公司的全球网络。

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人工智能成本与伊朗局势影响

股东们还询问公司打算如何以符合成本效益的方式利用人工智能，他们注意到人工智能的成本正日益高昂。

Sats表示，对人工智能的投资与任何资本或运营支出一视同仁，并且“遵循我们在所有资本配置决策中采用的同样严格的信托责任和治理标准，同时也会进行商业案例评估和投资回报考量”。

公司优先考虑能够解决其业务中特定挑战的人工智能应用。在投入之前，公司会评估其在成本、可扩展性、影响和风险方面的效益。公司采用一种“务实的方法”，选择最合适的解决方案，而非最大或计算密集度最高的模型。

公司表示，中东的冲突以及霍尔木兹海峡的关闭对公司业务产生了复杂但总体可控的影响。

其网络的优势——遍布27个国家的225个站点——意味着 Sats 能够捕捉到那些多元化程度较低的运营商无法获取的货运流。

例如，伊朗局势扰乱了一些中东枢纽的航班，但 Sats 在沙特阿拉伯和阿曼的站点业务活动反而有所增加。后者报告称，由于货物通过其港口和陆路运往波斯湾，业务量有所上升。包括新加坡、香港、吉隆坡和曼谷在内的亚太区枢纽也承接了改道的货运流。

冲突也推高了能源价格，但公司表示，由于能源成本占总成本的比例不大，因此影响“相对可控”。公司指出，燃料成本对航空公司的影响大于对货运和地勤服务商的影响。

公司补充说，更重要的考量是，长期的高能源成本是否会影响整体航空活动以及对 Sats 服务的需求。

Sats 的第53届年度股东大会将于周五（7月17日）举行。