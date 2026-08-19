新翔集团第一季度净利增长6%至7510万新元，受货运增长推动

净利润增长部分得益于利息支出下降

新翔集团表示，未来几个季度，燃料、运输和运营成本上涨带来的财务影响可能会更加显著。 照片来源：商业时报资料照片

[新加坡] 新翔集团 (SATS) 周三（8月19日）公布，第一季度净利润为7510万新元，较去年同期的7090万新元增长6%。

这家门户服务和食品解决方案供应商表示，净利润的增长部分得益于利息支出的下降。

每股盈利从去年同期的0.048新元增至0.051新元。

集团营收增长11.3%至17亿新元，高于去年同期的15亿新元。推动营收增长的主要原因是货运量实现了8.6%的增长。

新翔集团在其交易所补牙中指出：“在当前地缘政治不稳定的背景下，所有地区的货运量均实现强劲增长，这反映了我们在捕捉不断变化的贸易流方面的敏捷性。”

亚太地区处理的货物量增长了8.5%，欧洲、中东和非洲地区增长了8.2%，美洲地区则增长了9.5%。

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该公司指出：“中东冲突扰乱了部分站点的运营，影响了货物和航班的流动，但通过替代走廊重新规划路线也为我们网络中的部分地区创造了机会，这体现在我们集团货运量强劲的同比增长上。”

此外，营收增长还得益于所处理的航班数量增加了4%。

欧洲、中东和非洲地区增长了11.3%，美洲地区增长了15.5%。美洲地区的增长是由于今年1月开始执行的一份新合同。

然而，亚太地区处理的航班数量下降了5.1%。该集团将此归因于高昂的燃料成本导致的业务量减少。

新翔集团总裁兼首席执行官 Kerry Mok 表示：“尽管地缘政治局势持续发展，新翔集团第一季度的营收表现依然实现增长，这反映了在不确定的运营环境中，我们多元化的全球网络和业务组合所具备的韧性。”

扣除租赁付款后的经营现金流几乎减半至2320万新元。

未来季度成本影响或将加深

然而，该集团指出，地缘政治紧张局势和供应链中断已导致整个供应链的燃料、运输及其他运营成本增加。

该集团表示：“由于这些成本的传导通常存在滞后性，如果当前情况持续，其财务影响在未来几个季度可能会更加显著。”

Kerry Mok 补充道：“尽管地缘政治不确定性和成本压力持续存在，但我们强大的潜在机遇以及对战略能力的持续投资，使我们能够为股东创造长期价值。”

该集团最近在纽约肯尼迪国际机场与 Air France-KLM 签订了新合同，并在马来西亚吉隆坡国际机场与新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 签订了另一份合同。

该集团指出：“凭借其多元化的全球网络，新翔集团仍然处于有利地位，这使我们能够适应不断变化的贸易流，并以富有韧性的端到端解决方案为客户提供支持。”

在业绩公布前，新翔集团股价周三收盘上涨0.2%（即0.01新元），报4.77新元。