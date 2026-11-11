受货运和餐食量增长推动，新翔集团(Sats)第二季度净利上升2.8%至8110万新元

季度营收增长9%；中期股息维持在每股0.02新元

新翔集团的营业利润同比下降7.6%至1.454亿新元。 照片来源：《海峡时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】航空货运及餐食供应商新翔集团 (Sats) 公布，截至9月30日的第二季度净利增长2.8%至8110万新元，去年同期为7890万新元。

该主板上市公司在周三（11月11日）的监管文件中表示，尽管中东冲突导致投入成本上升并干扰了运营，但净利增长主要得益于货运和餐食量的增加以及税务开支的减少。

本季度每股收益为0.054新元，高于去年同期的0.053新元。

董事会宣布派发上半年中期股息，每股0.02新元，与去年持平。股息将于12月10日支付，股权登记截止日期为11月20日。

本季度营收增长9%至17.1亿新元，去年同期为15.7亿新元。

营业利润同比下降7.6%至1.454亿新元，原因是中东冲突导致的投入成本上升，以及去年同期的基数较高。

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去年同期业绩曾受益于关税相关的提前出货，以及因业务量增加带来的暂时性效率提升。

由于业务量减少，来自联营和合资公司（JVs）的盈利贡献下降6.4%至2580万新元。

与第一季度相比，营业利润增长了8.7%，在专注的成本管理下，利润率从8%提高到8.5%。

各业务部门表现

机场地勤服务营收增长10%至13亿新元，其中货运营收增长10.9%至9.004亿新元，地面服务营收增长8%至4.362亿新元。

受益于航空和非航空餐食需求的强劲增长，食品解决方案营收增长5.6%至3.765亿新元。

处理的货运量增长8%至260万吨，其中美洲地区的增长率达19.4%，表现最为突出。

新翔集团表示，其货运量增速已连续12个季度超过行业平均水平。

上半年，净利增长4.3%至1.562亿新元，去年同期为1.498亿新元。

基本每股收益为0.105新元，高于去年同期的0.101新元。

上半年营收增长10.1%至33.9亿新元，去年同期为30.8亿新元。营业利润下降1.2%至2.792亿新元，利润率从9.2%降至8.2%。

受业务量减少和第一季度的非经常性拨备影响，联营和合资公司的盈利贡献下降13.2%至5260万新元。

机场地勤服务部门的营收增长11.4%至26.7亿新元，去年同期为23.9亿新元。其营业利润下降1.5%至2.305亿新元，去年同期为2.341亿新元。

食品解决方案部门的营收增长5.5%至7.225亿新元，去年同期为6.848亿新元；其营业利润则增长12.3%至7490万新元，去年同期为6670万新元。

前景展望

新翔集团预计其网络内的需求将保持韧性，新赢得的客户和网络扩张将为业务量提供支持。增长速度将取决于中东冲突和贸易局势的演变。公司指出，能源价格上涨使整个行业的运营成本持续承压，但公司认为这些是暂时性而非结构性因素。

在食品解决方案部门，投入成本在短期内可能保持高位，但随着合同重新定价周期的生效，其对利润率的影响应会减弱。

总裁兼首席执行官 Kerry Mok 表示，集团有信心应对短期逆风，并将专注于严格的成本管理和审慎的投资。

在业绩公布前，新翔集团的股价于周三闭市时上涨2.6%或0.10新元，收于4新元。