The Business Times
business-time-50

受货运和餐食量增长推动，新翔集团(Sats)第二季度净利上升2.8%至8110万新元

季度营收增长9%；中期股息维持在每股0.02新元

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Wed, Nov 11, 2026 · 10:55 PM
    • 新翔集团的营业利润同比下降7.6%至1.454亿新元。
    • 新翔集团的营业利润同比下降7.6%至1.454亿新元。 照片来源：《海峡时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】航空货运及餐食供应商新翔集团 (Sats) 公布，截至9月30日的第二季度净利增长2.8%至8110万新元，去年同期为7890万新元。

    该主板上市公司在周三（11月11日）的监管文件中表示，尽管中东冲突导致投入成本上升并干扰了运营，但净利增长主要得益于货运和餐食量的增加以及税务开支的减少。

    本季度每股收益为0.054新元，高于去年同期的0.053新元。

    董事会宣布派发上半年中期股息，每股0.02新元，与去年持平。股息将于12月10日支付，股权登记截止日期为11月20日。

    本季度营收增长9%至17.1亿新元，去年同期为15.7亿新元。

    营业利润同比下降7.6%至1.454亿新元，原因是中东冲突导致的投入成本上升，以及去年同期的基数较高。

    BT Short Logo

    THE BUSINESS TIMES INSIGHTS

    Powering Asean's Future 2026

    Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets

    ACCESS THE INSIGHTS

    去年同期业绩曾受益于关税相关的提前出货，以及因业务量增加带来的暂时性效率提升。

    由于业务量减少，来自联营和合资公司（JVs）的盈利贡献下降6.4%至2580万新元。

    与第一季度相比，营业利润增长了8.7%，在专注的成本管理下，利润率从8%提高到8.5%。

    各业务部门表现

    机场地勤服务营收增长10%至13亿新元，其中货运营收增长10.9%至9.004亿新元，地面服务营收增长8%至4.362亿新元。

    受益于航空和非航空餐食需求的强劲增长，食品解决方案营收增长5.6%至3.765亿新元。

    处理的货运量增长8%至260万吨，其中美洲地区的增长率达19.4%，表现最为突出。

    新翔集团表示，其货运量增速已连续12个季度超过行业平均水平。

    上半年，净利增长4.3%至1.562亿新元，去年同期为1.498亿新元。

    基本每股收益为0.105新元，高于去年同期的0.101新元。

    上半年营收增长10.1%至33.9亿新元，去年同期为30.8亿新元。营业利润下降1.2%至2.792亿新元，利润率从9.2%降至8.2%。

    受业务量减少和第一季度的非经常性拨备影响，联营和合资公司的盈利贡献下降13.2%至5260万新元。

    机场地勤服务部门的营收增长11.4%至26.7亿新元，去年同期为23.9亿新元。其营业利润下降1.5%至2.305亿新元，去年同期为2.341亿新元。

    食品解决方案部门的营收增长5.5%至7.225亿新元，去年同期为6.848亿新元；其营业利润则增长12.3%至7490万新元，去年同期为6670万新元。

    前景展望

    新翔集团预计其网络内的需求将保持韧性，新赢得的客户和网络扩张将为业务量提供支持。增长速度将取决于中东冲突和贸易局势的演变。公司指出，能源价格上涨使整个行业的运营成本持续承压，但公司认为这些是暂时性而非结构性因素。

    在食品解决方案部门，投入成本在短期内可能保持高位，但随着合同重新定价周期的生效，其对利润率的影响应会减弱。

    总裁兼首席执行官 Kerry Mok 表示，集团有信心应对短期逆风，并将专注于严格的成本管理和审慎的投资。

    在业绩公布前，新翔集团的股价于周三闭市时上涨2.6%或0.10新元，收于4新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    SATSCorp earnings

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    The Philippine economy has expanded by only 2.3% in Q2, its fourth consecutive quarter of deceleration.

    Higher rates, weaker spending: Is the Philippines entering stagflation?

    Nvidia’s former CEO Jensen Huang had charmed US President Donald Trump, shaped global tech policy and drawn adoring crowds on his papal-style international tours.

    Inside Jensen Huang’s last hours as Nvidia CEO

    In October, Microsoft reported an outage of its Azure cloud platform that impacted the tech giant’s suite of productivity software.

    Microsoft outage drags on for hours, disrupting Outlook, Teams for businesses and governments

    Shi Bingzhe, 34, was handed 41 charges on Nov 12, including a charge for acquiring the benefits of criminal conduct.

    Man handed 41 charges in relation to Nvidia chips case in Singapore

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More