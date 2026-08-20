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新翔集团因利润率受挤压，投资者抛售分享计划致其股价下滑超过10%

该股开盘下跌7.3%（0.35新元），报4.42新元。

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Aug 20, 2026 · 09:49 AM — Updated Thu, Aug 20, 2026 · 12:55 PM
    • 新翔集团公布第一季度净利润为7510万新元，较去年同期的7090万新元增长6%。
    • 新翔集团公布第一季度净利润为7510万新元，较去年同期的7090万新元增长6%。 照片：SATS

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 新翔集团 (Sats) 的分享计划于周四（8月20日）在该集团前一晚公布第一季度业绩后，下跌超过10%。

    该股开盘下跌7.3%（0.35新元），报4.42新元，随后收窄跌幅，在上午9时12分回升至4.47新元，但仍下跌6.3%（0.30新元）。

    截至上午10时56分，在1360万份证券易手，总值5930万新元后，新翔集团的分享计划暴跌10.9%，至4.25新元。

    新翔集团报告第一季度净利润为7510万新元，较去年同期的7090万新元增长6%，这部分得益于利息支出的降低。

    然而，据《商业时报》在2025年8月20日的报道，考虑到该集团的净利润在2025财年第一季度从6500万新元增长了9.1%，这表明其同比盈利增幅有所放缓。

    其第一季度的营业利润率为8%，原因是与中东相关的货运贸易流中断和航班活动节奏放缓，加上通胀压力，都对效率和利润率构成了压力。

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    此外，周三的一份声明指出，这家地面服务和食品解决方案供应商来自联营公司和合资企业的应占盈利同比下降18.9%，至2680万新元。

    这主要是由于某些航空公司面临通胀压力导致业务量下降，以及非经常性拨备所致。

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