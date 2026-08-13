新捷运上半年利润因能源成本上涨下滑0.3%，宣布派发15.97分特别股息
公司公共交通服务的平均票价与乘客量齐升，带动营收增长5.3%
- 截至2026年6月的六个月，能源成本上涨36.5%至1.38亿新元；其他成本和开支则有所下降。 照片：SBS TRANSIT
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 新捷运 (SBS Transit) 截至6月30日的六个月净利同比下滑0.3%至3400万新元。
尽管同期营收增长5.3%至7.856亿新元，但因能源和员工成本上升，导致盈利下滑。
这家主板上市的交通运营商在周四（8月13日）提交给交易所的文件中表示，集团上半年的运营成本上涨5.6%，达到7.516亿新元。
燃油和电力成本上涨36.5%至1.38亿新元，而场地成本、折旧费用和其他运营开支均有所下降。
该集团由 康福德高 (ComfortDelGro) 持有多数股权。集团宣布派发每普通股15.97新加坡分的特别股息，以及每普通股8.45分的免税单层中期股息。
上半年的总股息为每股24.42分，派息率达260%。
乘客量与票价齐升
营收增长主要由公共交通业务的收入增加所推动。该业务部门上半年的营收增长5.8%至7.572亿新元。
集团报告其地铁线路的乘客量有所增加：东北线上涨1.5%，滨海市区线上涨1%。
由于广告收入减少，其商业服务部门的营收下滑6.2%至2840万新元。不过，得益于折旧、员工成本和广告开支的降低，运营利润仍增长8.1%至1070万新元。
SEE ALSO
展望未来，新捷运预计巴士业务营收将下降，因淡滨尼巴士配套合约已于2026年7月到期，而实龙岗-友诺士巴士配套合约也将于2027年6月到期。不过，乘客量和票价上涨带来的铁路收入增长将部分抵消这一影响。
新捷运集团总裁 Jeffrey Sim 表示，集团“对在最近的招标中失去实龙岗-友诺士巴士配套合约感到失望”，但他指出，公司仍是新加坡最大的巴士运营商，并拥有本国最可靠的地铁网络。
公司警示，紧张的劳动力市场、高企的能源价格和通货膨胀将继续构成挑战，并表示将在今年余下时间保持谨慎的展望。
新捷运股价收盘下跌0.3%或0.01新元，报3.62新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
CapitaLand Investment to restructure portfolio, recycle up to S$9 billion
How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself
MSCI drops S-E Asian heavyweights Sembcorp, GoTo and Ayala Land from global benchmarks
Orchard Boulevard, Marina Gardens Lane sites released for sale