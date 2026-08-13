新捷运上半年利润因能源成本上涨下滑0.3%，宣布派发15.97分特别股息

公司公共交通服务的平均票价与乘客量齐升，带动营收增长5.3%

截至2026年6月的六个月，能源成本上涨36.5%至1.38亿新元；其他成本和开支则有所下降。 照片：SBS TRANSIT

[新加坡] 新捷运 (SBS Transit) 截至6月30日的六个月净利同比下滑0.3%至3400万新元。

尽管同期营收增长5.3%至7.856亿新元，但因能源和员工成本上升，导致盈利下滑。

这家主板上市的交通运营商在周四（8月13日）提交给交易所的文件中表示，集团上半年的运营成本上涨5.6%，达到7.516亿新元。

燃油和电力成本上涨36.5%至1.38亿新元，而场地成本、折旧费用和其他运营开支均有所下降。

该集团由 康福德高 (ComfortDelGro) 持有多数股权。集团宣布派发每普通股15.97新加坡分的特别股息，以及每普通股8.45分的免税单层中期股息。

上半年的总股息为每股24.42分，派息率达260%。

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乘客量与票价齐升

营收增长主要由公共交通业务的收入增加所推动。该业务部门上半年的营收增长5.8%至7.572亿新元。

集团报告其地铁线路的乘客量有所增加：东北线上涨1.5%，滨海市区线上涨1%。

由于广告收入减少，其商业服务部门的营收下滑6.2%至2840万新元。不过，得益于折旧、员工成本和广告开支的降低，运营利润仍增长8.1%至1070万新元。

展望未来，新捷运预计巴士业务营收将下降，因淡滨尼巴士配套合约已于2026年7月到期，而实龙岗-友诺士巴士配套合约也将于2027年6月到期。不过，乘客量和票价上涨带来的铁路收入增长将部分抵消这一影响。

新捷运集团总裁 Jeffrey Sim 表示，集团“对在最近的招标中失去实龙岗-友诺士巴士配套合约感到失望”，但他指出，公司仍是新加坡最大的巴士运营商，并拥有本国最可靠的地铁网络。

公司警示，紧张的劳动力市场、高企的能源价格和通货膨胀将继续构成挑战，并表示将在今年余下时间保持谨慎的展望。

新捷运股价收盘下跌0.3%或0.01新元，报3.62新元。