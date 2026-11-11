因准备金回拨 新捷运第三季净利增长35.5%至1960万新元

尽管营收下滑1.1%，但往年1300万新元的燃料准备金回拨提振了公司盈利。

公司包括巴士和铁路运营在内的公共交通服务营收在第三季度减少了140万新元。 照片：ST

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（新加坡）新捷运 (SBS Transit) 公布，截至2026年9月30日的第三季度净利增长35.5%至1960万新元，高于去年同期的1450万新元。

这主要得益于一笔1300万新元的往年燃料均衡基金准备金回拨，该款项已计入营运利润。

这家主板上市的公共交通业者在周三（11月11日）发布的业务更新报告中表示，公共交通理事会已批准在2026财年进行这笔回拨。

该季度的营运利润从去年同期的1640万新元增长37.7%至2260万新元。

与此同时，运营成本从3亿7000万新元下降2.8%至3亿5950万新元，主要原因是公司退出PT207淡滨尼巴士配套合约后，维修与保养以及员工成本有所降低。

然而，伊朗冲突导致柴油和电力价格上涨，部分抵消了成本的降幅。

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该季度营收从去年同期的3亿8650万新元下滑1.1%至3亿8210万新元。这主要是由于失去淡滨尼巴士配套合约导致巴士服务费减少，以及铁路补助金和客流量下降所致。

截至9月30日的九个月，公司净利从去年同期的4550万新元增长7.5%至4890万新元。

营收从11亿新元增长3.1%至12亿新元，营运利润则从5060万新元增长12%至5660万新元。

各业务部门表现与客流量

包括巴士和铁路运营在内的公共交通服务营收在2026年第三季度减少了140万新元。

其他商业服务的营收减少了290万新元，主要原因是经济不确定性导致广告收入下降。

第三季度，东北线 (NEL) 的日均客流量同比下降0.8%至62万零265人次，而滨海市区线 (DTL) 的日均客流量则下降1.3%至48万3695人次。

与第二季度相比，东北线的客流量增长了4.7%，滨海市区线的客流量增长了4.9%。

新捷运表示，盛港西内环线的提升工程已经完成，全线列车服务已于10月4日恢复，比原计划提早了两周。

根据7月16日公布的招标结果，公司也将从2027年6月13日起，移交BC802实龙岗-友诺士巴士配套合约的运营权。

新捷运 的股价在周三消息公布前平收于3.56新元。