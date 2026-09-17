施耐德电气投资2500万新元，用于其大士物流中心的自动化升级和员工再培训

在这笔投资中，1900万新元将用于截至2030年的劳动力发展计划

亚洲中心（Hub Asia）物流配送中心的第二阶段升级将专注于进一步提升该设施的自动化和数字化能力。 照片：SCHNEIDER ELECTRIC

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【新加坡】Schneider Electric正投资2500万新元，用于升级其位于大士的亚洲中心（Hub Asia）物流配送中心的自动化和数字化能力。这是这家法国跨国公司在新加坡持续进行业务转型的一部分。

Schneider在周四（9月17日）发布的新闻稿中表示，此次升级计划于2027年完成，将为该配送中心引入自动化、机器人技术和代理式人工智能。

此次升级的一个关键部分是“货到人”系统，在该系统中，库存商品会自动运送到拣选站，无需工人亲自前往提取。

作为“货到人”自动化系统的一部分，一台自主移动机器人正在大士的亚洲中心（Hub Asia）物流配送中心内运输库存。 照片：SCHNEIDER ELECTRIC

第一阶段侧重于简化工作流程和自动化，已于6月投入运营，并将生产力提高了约10%。

该阶段涉及使用自主机器人、车辆和传送带系统来存储和提取零散物品。

升级后的仓库管理系统负责监督该设施的运营，并利用机器学习来预测库存。

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第二阶段将专注于进一步提升该设施的自动化和数字化能力。这包括将自动化系统从零散物品拣选扩展到整箱拣选，并引入可调整的货架系统，以便于未来扩展规模和重新设计布局。

全面部署后，Schneider预计该系统将能处理约40%的出库货物，并将生产力提高多达20%。

Schneider于2022年11月在大士港附近启用了目前这个占地2万1000平方米的亚洲中心物流配送中心，取代了之前位于Penjuru的设施。该公司当时表示，将在10年内投资1.1亿新元，以扩大其在新加坡的物流能力和技术。

这项耗资2500万新元、涵盖项目两个阶段的升级计划，得到了新加坡经济发展局的支持。

改变工作性质，而非裁员

在这2500万新元的投资中，有1900万新元将用于截至2030年的劳动力发展计划。

Schneider计划组建一个由26名员工组成的团队，负责运营和管理该设施的新自动化系统，团队成员将包括新招聘的员工以及接受再培训的现有员工。

该公司表示，现有员工将在先进系统监控、数据分析和仓库规划等领域接受额外培训。

Schneider Electric表示，对配送中心进行自动化升级并非旨在创建一个完全无人的仓库。 照片：SCHNEIDER ELECTRIC

在周四消息发布前的一次设施参观活动中，Schneider东亚区规划与物流副总裁Pradeep Singh对媒体表示，一些拣选员和物料搬运工已经通过技能提升，现在能够为自动化系统编程，并在出现问题时进行故障排除。

他补充说，对于无法掌握新操作所需技能的员工，Schneider将设法将他们调动到与他们现有技能相匹配的其他岗位。

然而，Singh强调，对配送中心进行自动化升级的目的并非要创建一个完全无人的仓库。

他指出，受数据中心客户的推动，公司业务量实现了双位数增长。即使有更多流程实现自动化，Schneider仍需要员工来支持这一增长。

他说，公司仍需要员工来监控自动化操作，并在出现问题时介入。虽然某些区域可以实现完全自动化，但其他区域将继续需要人工干预和判断。

不过，他们所从事的工作类型预计会发生变化。

Singh说：“我们还希望提升我们员工的技能，确保他们具备未来管理这些智能运营的合适能力。”

此次转型已经创造出其仓库运营中前所未有的新职位，例如自动化工程师，同时团队中也引入了更多的数据科学家。

Schneider国际业务执行副总裁Manish Pant表示，新加坡不仅提供了“能够以其他地方难以比拟的方式建立此类业务”的基础设施，也为此提供了所需的人才。

他说：“当今最强大的物流运营不仅仅是追求速度。它们将人工智能与人类的判断力相结合，让技术处理海量工作，从而使我们的员工能够专注于需要经验的决策。”