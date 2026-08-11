Sea第二季度盈利增长10.6%至4.581亿美元，Shopee业绩创历史新高

2026年第二季度每股收益为0.72美元，去年同期为0.68美元。

[新加坡] Sea宣布，其第二季度盈利增长10.6%至4.581亿美元，去年同期为4.142亿美元，并且超出了分析师预期的4.345亿美元。

该集团于周二（8月11日）表示，在所有业务部门贡献增长的推动下，2026年第二季度的营收同比增长48.1%，从2025年第二季度的53亿美元增至78亿美元。

2026年第二季度每股收益为0.72美元，去年同期为0.68美元。

Sea旗下的电商部门Shopee公布，其营收增长48.2%，从2025年第二季度的38亿美元增至56亿美元。

这主要得益于核心市场营收（包括基于交易的费用和广告收入）的推动，该项收入同比增长65.6%，达到43亿美元。但与物流服务相关的增值服务收入有所下降，减少了9%至6.764亿美元，部分抵消了增长。

第二季度，商品交易总额（GMV）增长28.4%至383亿美元，总订单量增长27.5%至42亿。

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Sea董事长兼首席执行官Forrest Li表示，Shopee在第二季度的商品交易总额、营收和总订单量均“创下新高”。他补充说，运营效率的提升和规模的扩大增强了单位经济效益。

他表示：“凭借这一强劲势头，我们乐观地认为，Shopee全年调整后EBITDA（息税折旧摊销前利润）将实现10亿美元的里程碑。”

Sea的金融服务部门Monee公布，其2026年第二季度营收同比增长58.9%，从2025年同期的8.828亿美元增至14亿美元。营业利润增长14.8%，从2.431亿美元增至2.79亿美元。

Monee的营收和营业利润增长主要归功于其消费者和中小企业（SME）信贷业务。截至2026年6月30日，消费者和中小企业贷款总额为111亿美元，同比增长62.5%。

截至2026年6月30日，其不良贷款率为1%，环比保持稳定。

Li表示，Monee仍处于增长的早期阶段。

他补充道：“目前在我们生态系统中，只有一小部分用户在使用Monee的金融产品，并且信贷在我们各个市场的渗透率仍然很低。这让我们对Monee的长期增长和盈利潜力充满信心。”

Sea的游戏部门Garena公布，2026年第二季度流水（bookings，即用户在期内消费的现金近似值）达7.635亿美元，较2025年同期的6.613亿美元增长15.5%。该季度营收为7.466亿美元，较去年同期的5.591亿美元增长33.5%。

Li表示：“我们将继续审慎投资，为更多用户提供更优质的服务，从而为未来的盈利性增长拓宽基础。”