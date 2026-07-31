Seatrium上半年净利因资产出售和利润率提高而飙升158%至3.73亿新元

订单稳步执行支撑营收增长4.7%至56亿新元

【新加坡】受资产剥离收益和利润率效率提升的推动，Seatrium在截至6月30日的上半年净利润从去年同期的1.44亿新元飙升158%，达到3.73亿新元。

若不计一次性资产剥离收益，净利润同比增长54%至2.12亿新元，高于2025年上半年的1.38亿新元。这家海洋与海事工程专业公司上周发布了正面盈利预告，促使其股价上涨8.9%。

该公司于周五（7月31日）表示，在订单稳步执行的支撑下，2026年上半年的营收从去年同期的54亿新元增长4.7%，至56亿新元。

上半年的毛利润增长22.1%至4.823亿新元，毛利率从一年前的7.4%扩大至8.6%。这主要得益于高利润率项目组合的增加，以及战略性资产剥离和生产力提升带来的间接成本降低。

期内，集团通过出售非核心资产录得1.72亿新元的净剥离收益，而2025年上半年为700万新元。不计剥离收益的息税折旧及摊销前盈利 (EBITDA) 增长20%至4.79亿新元。

基本每股收益为0.1101新元，去年同期为0.0426新元。

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与去年一样，公司未派发上半年股息。

截至6月30日，Seatrium的净订单额为133亿新元，包括24个项目，交付期将延续至2033年。系列建造项目占订单总额的95%以上，而利润率较低的非浮式生产储卸油船 (FPSO) 遗留项目已降至1.4亿新元以下，约占净订单额的1%。

该集团表示，未来24个月内，公司正在寻求总额超过320亿新元的全球项目储备，涵盖石油与天然气、海上风电和改装等领域。

Seatrium首席执行官Chris Ong表示：“我们上半年的稳健业绩，再次证明了我们在打造一个更具韧性和更高盈利能力的Seatrium方面所取得的持续进展。在日益动荡的宏观经济环境下，严格的执行力和更强的利润率是实现长期盈利韧性的关键。”

Seatrium预计，关键的利润率驱动因素将持续到整个财年，从而实现利润率的逐步改善。加上一次性资产剥离收益，集团预计其2026财年净利润将显著高于2025财年。

截至6月底，每股净资产值从12月31日的2.04新元增至2.17新元。

Seatrium 股价周四下跌1.9%或0.04新元，收于2.12新元。