胜科海事与Karpowership将在新加坡开发浮动电力和数字基础设施解决方案

两家公司或将合作扩大至更广泛的东南亚市场

胜科海事表示，此举是将其业务角色扩展至整个能源基础设施价值链的战略机遇。 照片来源：胜科海事

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【新加坡】主板上市的岸外与海事工程公司 胜科海事 (Seatrium) 周二（10月27日）宣布，将与全球能源公司Karpowership合作，在新加坡开发浮动电力和基础设施解决方案。

双方表示，计划在“未来几个月内推进讨论，以成立一家合资企业”，并且该合作可能扩大至更广泛的东南亚市场。

他们的目标是“创建一个集基础设施开发、融资、工程、建设和运营于一体的综合平台”。

双方签署的谅解备忘录为在新加坡联合开发“可快速部署”的解决方案建立了一个框架，这些方案可能包括发电船、浮动数据中心、涡轮动力或混合动力船只以及浮动核能解决方案。

该谅解备忘录的签署是在2026年新加坡国际能源周上宣布的，并由能源、贸易与工业部长Tan See Leng见证。

胜科海事和Karpowership称，双方拥有共同的“长期目标，即巩固新加坡……作为可快速部署的能源和数字基础设施解决方案的弹性区域中心的地位”。

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胜科海事首席执行官Chris Ong表示，这项合伙业务“是一个战略机遇，让我们能够将业务角色扩展至整个能源基础设施价值链”。

Karpowership首席执行官Orhan Remzi Karadeniz说：“能否获得可靠的电力，日益决定了产业投资的去向、经济增长的方式以及数字雄心实现的速度。”

Karpowership拥有并运营着全球唯一的发电船队，其中45艘是“可部署的浮动发电厂，为需要额外发电容量的市场提供电力”。

该公司还提供浮动液化天然气（LNG）解决方案，拥有一支由12项此类资产组成的船队（包括在建项目），由浮式储存再气化装置和液化天然气运输船构成。

在该消息宣布前，胜科海事股价周二收盘持平于1.82新元。