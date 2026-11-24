该集团表示，经过重组后，一些职位不再符合集团的运营模式和组织架构。

Seatrium表示，公司已审查其运营模式、组织架构和人力需求，以“确保与未来业务需求保持一致”。 照片：JANICE LIM, BT

[新加坡] 岸外、海事与能源集团 Seatrium 正在裁退约2%的新加坡员工，这是其合并后持续转型的一部分。

周二（11月24日），该公司表示，已审查其运营模式、组织架构和人力需求，以“确保与未来业务需求保持一致”。

为此，Seatrium将根据其“一个Seatrium全球交付”（One Seatrium Global Delivery）模式，加速优化其在新加坡的设施。

该模式由新加坡集中管理，整合了Seatrium的全球船厂网络。这是为精简Seatrium全球业务所做的更广泛、持续努力的一部分，促使集团的船厂网络从2023年的15个设施逐步整合至目前的11个。

Tuas Boulevard Yard将继续作为集团的旗舰级巨型船厂。与此同时，Admiralty Yard的规模已逐步缩减，并将按计划于2028年归还给新加坡政府。

该集团在新加坡余下的三个船厂——Benoi Yard、Pioneer Yard和Tuas Yard——将“重新聚焦”，专注于最适合的工作，以支持集团的全球项目。

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该集团表示，经过重组后，一些职位不再符合集团的运营模式和组织架构。

Seatrium首席执行官Chris Ong表示：“我们不是在缩减规模或单纯地削减成本。我们正在重新定位，并让Seatrium做好准备捕捉新机遇，确保我们拥有在快速发展的行业中竞争并支持我们雄心所需的正确能力、技能和运营模式。”

他补充道：“虽然这些决定很艰难，过渡过程也不会一帆风顺，但我相信Seatrium久经考验的韧性将确保我们变得更强大。”