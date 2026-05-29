Seatrium公布截至三月底净订单额达155亿新元

其中包括24个项目，交付日期最晚至2033年

第一季度，Seatrium完成了46艘船舶的维修和升级工程，其中包括一艘浮式储存再气化装置的改装和五艘液化天然气运输船。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】 Seatrium 公布，截至2026年3月31日的第一季度，其净订单额达155亿新元，涵盖24个项目，交付日期最晚至2033年。

根据周五（5月29日）发布的业务更新，在此期间，公司交付了两个遗留项目，分别是为Manson Construction建造的耙吸式挖泥船“Frederick Paup”号，以及为Maersk Offshore Wind建造的风力涡轮机安装船“Maersk Viridis”号。

与此同时，在建项目继续按预期推进。

Seatrium在本季度还完成了46艘船舶的维修和升级工程，包括一艘浮式储存再气化装置（FSRU）的改装、五艘液化天然气运输船、七艘邮轮、10艘岸外船舶和四艘海军舰艇。

Seatrium首席执行官Chris Ong表示：“我们将2025财年获得的势头延续到新的财年，项目执行稳健，利润率得到改善。随着已宣布的资产剥离完成，我们已做好充分准备，将进一步提高毛利率。”

Seatrium指出，其毛利率持续增强，“得益于项目组合的改善、已完成的资产剥离在一定程度上降低了间接费用，以及严格的风险管理、生产力提升和成本控制措施所带来的一般和行政开支的下降”。

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公司补充道：“这些不断改善的指标反映了我们严格的合同筛选标准，偏向于采用分阶段里程碑付款的系列建造项目，并遵守严格的定价纪律和项目治理。”

公司还表示，其资产负债表保持强劲，并在主动管理借款方面取得了进展。

Seatrium指出，公司在第一季度从Karpowership获得了其第八个FSRU改装项目“LNGT Karadeniz”号。

这是根据早前一份意向书中所述的三个FSRU改装项目中的第一个，该意向书还涵盖了多达六艘新一代发电船的整合工作。

未来24个月的潜在商机预计超过280亿新元，分布在石油和天然气、岸外风电以及改装业务领域。

Seatrium表示，尽管高油价为岸外能源基础设施投资提供了有利环境，但由于客户遵守资本纪律，项目批准或新订单的任何增长预计将逐步实现。

周四，Seatrium股价收盘下跌1.4%或0.03新元，报2.17新元。