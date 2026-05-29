Seatrium公布截至三月底净订单额达155亿新元
其中包括24个项目，交付日期最晚至2033年
- 第一季度，Seatrium完成了46艘船舶的维修和升级工程，其中包括一艘浮式储存再气化装置的改装和五艘液化天然气运输船。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】 Seatrium 公布，截至2026年3月31日的第一季度，其净订单额达155亿新元，涵盖24个项目，交付日期最晚至2033年。
根据周五（5月29日）发布的业务更新，在此期间，公司交付了两个遗留项目，分别是为Manson Construction建造的耙吸式挖泥船“Frederick Paup”号，以及为Maersk Offshore Wind建造的风力涡轮机安装船“Maersk Viridis”号。
与此同时，在建项目继续按预期推进。
Seatrium在本季度还完成了46艘船舶的维修和升级工程，包括一艘浮式储存再气化装置（FSRU）的改装、五艘液化天然气运输船、七艘邮轮、10艘岸外船舶和四艘海军舰艇。
Seatrium首席执行官Chris Ong表示：“我们将2025财年获得的势头延续到新的财年，项目执行稳健，利润率得到改善。随着已宣布的资产剥离完成，我们已做好充分准备，将进一步提高毛利率。”
Seatrium指出，其毛利率持续增强，“得益于项目组合的改善、已完成的资产剥离在一定程度上降低了间接费用，以及严格的风险管理、生产力提升和成本控制措施所带来的一般和行政开支的下降”。
公司补充道：“这些不断改善的指标反映了我们严格的合同筛选标准，偏向于采用分阶段里程碑付款的系列建造项目，并遵守严格的定价纪律和项目治理。”
公司还表示，其资产负债表保持强劲，并在主动管理借款方面取得了进展。
Seatrium指出，公司在第一季度从Karpowership获得了其第八个FSRU改装项目“LNGT Karadeniz”号。
这是根据早前一份意向书中所述的三个FSRU改装项目中的第一个，该意向书还涵盖了多达六艘新一代发电船的整合工作。
未来24个月的潜在商机预计超过280亿新元，分布在石油和天然气、岸外风电以及改装业务领域。
Seatrium表示，尽管高油价为岸外能源基础设施投资提供了有利环境，但由于客户遵守资本纪律，项目批准或新订单的任何增长预计将逐步实现。
周四，Seatrium股价收盘下跌1.4%或0.03新元，报2.17新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Tiger Brokers, Moomoo, Longbridge Singapore units ‘financially independent’ amid China crackdown: MAS
Yeo’s, Tiger Beer and now Gardenia – flight of food manufacturing from Singapore might be just as planned
Johor property old hand KSL readies family handover amid market boom
As India and China surge ahead with nuclear energy, all eyes on Asean’s next move