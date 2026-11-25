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这是该公司自2023年合并成立以来的首次员工重组。

Seatrium于周二宣布，将裁退其新加坡员工队伍中的220人。 照片：路透社

（新加坡）继岸外、海事和能源集团Seatrium宣布在新加坡的裁员计划后，其股价于周三（11月25日）早盘下跌超过7%。

截至上午9时04分，该股下跌7.7%或0.11新元，至1.31新元的52周新低。到了上午9时15分，股价略微回升至1.34新元，但仍下跌5.6%或0.08新元。当时约有670万股易手，总值900万新元。

午盘休市时，Seatrium股价进一步回升至1.35新元。

此次股价下跌之前，Seatrium于周二宣布将裁退其新加坡员工队伍中约2%的员工，即约220人。

这是该公司自2023年成立以来的首次员工重组活动。

这家主板上市公司在全球拥有超过2万4000名员工。

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此次重组是该集团合并后持续转型的一部分。公司正逐步精简其全球业务，并力求重塑人力结构以满足不断变化的业务需求。

周三的下跌延续了自上周五早盘开始的近期价格波动，该股自那时起已累计下跌超过20%。

在Seatrium发布第三季度业务更新后，分析师对其前景看法不一，因为其订单增长放缓的影响盖过了项目利润率改善和成本节约所带来的利好。

CGS International将其对Seatrium的目标价从2.60新元下调至1.80新元，理由是“新订单的增长势头低于预期，从而削弱了（其）盈利预期”。

相比之下，华侨银行 (OCBC) 表示，近期的股价疲软提供了“累积机会”，并指出Seatrium的管理层对补充新订单仍“充满信心”，但明确表示将“优先考虑盈利能力而非数量”。