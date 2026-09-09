胜科工业取消1.05亿新元收购菲律宾太阳能开发商的交易

因“现行市况和不断变化的战略重点”，公司决定终止收购Puente Al Sol

胜科工业表示，它“将继续致力于其严谨的投资方针和可再生能源项目执行策略”。 照片来源：商业时报档案

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【新加坡】总部位于新加坡的能源公司胜科工业 (Sembcorp Industries) 于周三（9月9日）宣布，已取消全面收购菲律宾太阳能发电厂开发商Puente Al Sol的交易。

胜科工业曾于2025年1月与CleanCurrent Renewable Energy签署协议，以1.05亿新元的价格收购Puente Al Sol。

但在周三提交的一份交易所文件中，胜科工业表示，已与CleanCurrent达成共识，决定终止该交易，“鉴于现行市况和不断变化的战略重点”。

Puente Al Sol正在菲律宾加的斯市（Cadiz）开发一个96兆瓦的太阳能发电厂。

胜科工业表示，它“将继续致力于其严谨的投资方针和可再生能源项目执行策略”。

该集团已投产和承诺中的可再生能源项目总装机容量为21.8吉瓦（GW）。其目标是到2028年可再生能源装机容量达到25吉瓦，并表示正“按计划”实现这一目标。

此次交易终止预计不会对胜科工业截至2026年12月31日的财年每股盈利和每股有形净资产产生重大影响。

在该公告发布前， 胜科工业 的股价周三收于6.19新元，下跌0.3%或0.02新元。