印尼削减天然气出口后，胜科股价收跌2.8%

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在印尼限制出口导致新加坡面临能源供应中断风险之际，胜科股价应声下跌

星展集团研究部表示，胜科从印度尼西亚的西纳土纳地区进口管道天然气，因此更容易受到此次出口削减的影响。 照片来源：商业时报资料

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】能源与城市解决方案提供商 胜科工业 (Sembcorp Industries) 的股价在周一（10月26日）早盘交易中大幅下挫，较开盘价下跌超过5%。

根据 ShareInvestor 的数据，截至周一上午9点20分，胜科的交易价格为5.71新元，较前一收盘价下跌0.30新元，跌幅为5%。成交量约230万股。这是该股自8月以来的最低交易价位。

截至上午10点45分，该股收复部分失地，报5.81新元，下跌0.20新元，跌幅为3.3%。截至中午，该股报5.84新元，下跌0.17新元，跌幅为2.8%。

周一收盘时，该股报5.84新元，下跌0.17新元，跌幅2.8%，成交量约910万股。

周一的股价下跌前不久，能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng 表示，新加坡将不得不为更大的能源供应中断风险做好准备。

他发表此番言论的背景是，印度尼西亚自10月24日起开始削减对新加坡的天然气出口。胜科是印度尼西亚管道天然气的进口商之一。

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星展集团研究部在周一的一份报告中指出，胜科从印度尼西亚的西纳土纳地区进口管道天然气，这使其更容易受到此次出口削减的影响。

然而，该券商指出，胜科拥有长期合同，其机制允许将天然气成本转嫁给客户，同时还有对冲安排以缓解天然气价格的波动。

星展银行警示，尽管近期的供应减少尚在可控范围，但进一步的削减和更高的替代天然气成本可能会对发电利润率构成压力。

然而，Macquarie Equity Research 预计，尽管对供应中断的担忧最初会打压投资者情绪，但从长远来看，胜科将从更高的发电利润率中受益。

分析师 Foo Zhiwei 在周一的报告中表示，天然气供应收紧可能会扩大发电价差（即电价与天然气发电成本之间的差额），不过其增幅可能小于2021年天然气供应中断期间的水平。

Macquarie 预计，鉴于胜科在新加坡电力市场的敞口，它将比吉宝 (Keppel) 更能从更高的发电价差中受益。该机构维持其“中性”评级和6.39新元的目标价。

与此同时，花旗 (Citi) 分析师 Luis Hilado 警告称，如果胜科不得不采购更昂贵的液化天然气 (LNG) 来履行现有客户合同，管道天然气供应的大幅减少可能会暂时挤压其利润率。

然而，花旗指出，胜科已实现其天然气供应组合的多元化，其中包括与 TotalEnergies 和 Shell 签订的长期液化天然气协议，从而降低了发生重大供应中断的风险。

该券商补充说，更高的液化天然气采购成本最终可能会反映在新加坡的批发电价中，从而可能将部分负担转嫁给消费者。

花旗维持其“买入”评级和6.92新元的目标价。

胜科报告称，截至2026年6月的上半年，其净利润同比下降72%至1.5亿新元，主要受收购澳大利亚能源供应商 Alinta Energy 相关的一次性成本以及核心业务贡献减弱的拖累。

在2026财年上半年，该集团的基础净利润同比下降25%至3.69亿新元，但其中期股息从去年同期的每股0.09新元提高至0.11新元。

该集团表示，预计2026年下半年业绩将更为强劲，这得益于 Alinta 的全年六个月贡献、更高的土地出售以及天然气业务盈利的改善。

然而，胜科警示称，其可再生能源业务将继续面临不利因素，包括风能和太阳能资源减弱以及中国市场的电价下调。