因收购Alinta产生交易成本 胜科工业上半年净利大跌72%至1.5亿新元

公司将股息上调22%至每股0.11新元

这家能源与城市解决方案供应商因收购澳大利亚能源供应商Alinta，产生了1.55亿新元的交易成本。 照片来源：胜科工业

【新加坡】胜科工业 (Sembcorp Industries) 周四（8月13日）表示，受一次性收购成本的冲击，公司截至6月30日的上半年净利润从去年同期的5.36亿新元暴跌72%，至1.5亿新元。

这家能源与城市解决方案供应商因收购澳大利亚能源供应商Alinta产生了1.55亿新元的交易成本，该收购已于6月完成。

若剔除特殊项目、递延付款票据的外汇影响以及能源衍生品的公允价值变动，2026年上半年公司的基础净利润为3.69亿新元，较去年同期的4.91亿新元下滑25%。

尽管财报净利润有所下降，胜科工业仍宣布派发每股0.11新元的中期股息，较2025年上半年的每股0.09新元增长22%。该股息将于9月4日派发。

胜科工业集团总裁兼首席执行官Wong Kim Yin表示，此次提高股息反映了“我们对集团未来业绩的信心，以及我们致力于为股东提供可持续回报的承诺”。

集团在这六个月的营业额增长28%至37.7亿新元，高于去年同期的29.4亿新元。增长主要得益于其天然气及相关服务业务在新加坡的能源价格上涨，以及合并Alinta营收的贡献。

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天然气及相关服务部门的基础净利润从之前的3.3亿新元下滑14%，至2.85亿新元。这主要是由于英国一名客户退出导致盈利下降，以及新加坡发电价差收窄所致。

可再生能源部门的基础净利润大跌48%，从2025年上半年的1.32亿新元降至6900万新元。

胜科工业指出，原因包括持续的限电、增值税退税的取消、以及在中国向市场化定价的过渡。此外，风能和太阳能资源减弱也导致了发电量下降。

综合性城市解决方案部门的基础净利润从7400万新元下滑16%至6200万新元，主要原因是在2025年上半年出售SembEnviro后，缺少了其贡献。

在收购完成后的一个月内，Alinta贡献了500万新元的基础净利润。

以备考基准计算，假设收购于2026年1月1日完成，胜科工业2026年上半年的基础净利润将达到5.58亿新元，营业额则将达到55.9亿新元。

胜科工业预计2026年下半年业绩将更为强劲，主要得益于Alinta为期六个月的全额贡献、天然气及相关服务业务盈利的改善，以及综合性城市解决方案部门更高的土地出售。

Wong表示：“作为一家综合能源企业，我们处于有利地位，能够抓住数据中心和人工智能相关基础设施带来的结构性需求增长。”

胜科工业股价周三上涨1.1%，收盘报5.72新元，上涨0.06新元。