The Business Times
business-time-50

因收购Alinta产生交易成本 胜科工业上半年净利大跌72%至1.5亿新元

公司将股息上调22%至每股0.11新元

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Aug 13, 2026 · 08:46 AM
    • 这家能源与城市解决方案供应商因收购澳大利亚能源供应商Alinta，产生了1.55亿新元的交易成本。
    • 这家能源与城市解决方案供应商因收购澳大利亚能源供应商Alinta，产生了1.55亿新元的交易成本。 照片来源：胜科工业

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】胜科工业 (Sembcorp Industries) 周四（8月13日）表示，受一次性收购成本的冲击，公司截至6月30日的上半年净利润从去年同期的5.36亿新元暴跌72%，至1.5亿新元。

    这家能源与城市解决方案供应商因收购澳大利亚能源供应商Alinta产生了1.55亿新元的交易成本，该收购已于6月完成。

    若剔除特殊项目、递延付款票据的外汇影响以及能源衍生品的公允价值变动，2026年上半年公司的基础净利润为3.69亿新元，较去年同期的4.91亿新元下滑25%。

    尽管财报净利润有所下降，胜科工业仍宣布派发每股0.11新元的中期股息，较2025年上半年的每股0.09新元增长22%。该股息将于9月4日派发。

    胜科工业集团总裁兼首席执行官Wong Kim Yin表示，此次提高股息反映了“我们对集团未来业绩的信心，以及我们致力于为股东提供可持续回报的承诺”。

    集团在这六个月的营业额增长28%至37.7亿新元，高于去年同期的29.4亿新元。增长主要得益于其天然气及相关服务业务在新加坡的能源价格上涨，以及合并Alinta营收的贡献。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    天然气及相关服务部门的基础净利润从之前的3.3亿新元下滑14%，至2.85亿新元。这主要是由于英国一名客户退出导致盈利下降，以及新加坡发电价差收窄所致。

    可再生能源部门的基础净利润大跌48%，从2025年上半年的1.32亿新元降至6900万新元。

    胜科工业指出，原因包括持续的限电、增值税退税的取消、以及在中国向市场化定价的过渡。此外，风能和太阳能资源减弱也导致了发电量下降。

    综合性城市解决方案部门的基础净利润从7400万新元下滑16%至6200万新元，主要原因是在2025年上半年出售SembEnviro后，缺少了其贡献。

    在收购完成后的一个月内，Alinta贡献了500万新元的基础净利润。

    以备考基准计算，假设收购于2026年1月1日完成，胜科工业2026年上半年的基础净利润将达到5.58亿新元，营业额则将达到55.9亿新元。

    胜科工业预计2026年下半年业绩将更为强劲，主要得益于Alinta为期六个月的全额贡献、天然气及相关服务业务盈利的改善，以及综合性城市解决方案部门更高的土地出售。

    Wong表示：“作为一家综合能源企业，我们处于有利地位，能够抓住数据中心和人工智能相关基础设施带来的结构性需求增长。”

    胜科工业股价周三上涨1.1%，收盘报5.72新元，上涨0.06新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    sembcorp industries

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    BYD’s rise to become the No 1 passenger-car seller in Singapore can be described as explosive. 

    How BYD disrupted Singapore’s car market – and why the strategy is turning on itself

    The Vietnamese economy has long relied heavily on bank lending, straining commercial banks as they shoulder the bulk of the financing needed by companies and large infrastructure projects.

    Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks

    Under the Philippines’ new policy, up to four EV models will be provided with as much as 15 billion pesos each in fiscal support, in the form of tax payment certificates.

    Too little, too late? Manila’s billion-dollar bid to ignite its sputtering EV industry

    The 302-unit Cape Royale, completed in 2013, has been the last major new condominium development in Sentosa Cove. 

    Two-thirds of Sentosa Cove resales in the red, with average loss topping S$1 million since 2023

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More