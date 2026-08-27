胜科印度可再生能源子公司提交IPO招股书草案

此次首次公开募股可能筹集高达5亿美元

若此次上市成功，这将是胜科绿色基建 (Sembcorp Green Infra) 第二次尝试公开上市。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 胜科工业 (Sembcorp Industries) 于周四（8月27日）表示，其印度可再生能源子公司已提交在孟买进行首次公开募股 (IPO) 的招股说明书草案，推进股票出售计划。据媒体报道，此次募股可能筹集高达5亿美元。

这份日期为周三的初步招股说明书草案，已提交给印度证券监管机构——印度证券交易委员会，以及印度国家证券交易所和BSE（前身为孟买证券交易所）。

胜科强调，此次潜在的IPO仍需视当时的市场状况、监管批准和内部评估而定。该母公司还指出，目前尚未就是否会完成此次公开上市做出最终决定。

在提交此次监管文件之前，近期已有媒体报道该子公司的上市计划。8月初，彭博社报道称，此次募股可能筹集高达5亿美元。胜科最初于8月17日回应了这些报道，当时表示其评估仍处于初步阶段。

若成功完成，此次股票出售计划将是胜科绿色基建 (Sembcorp Green Infra) 的第二次公开上市尝试。该公司曾在2018年向印度市场监管机构提交过IPO申请草案。但几个月后，由于胜科选择转而向该业务注入额外股权，因而撤回了这些文件。

根据早前的媒体报道，胜科已聘请多家金融机构——包括Axis Capital、Citigroup、HSBC、ICICI Securities、IIFL Capital Services和Kotak Mahindra Capital——负责此次股票出售计划。

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扩张印度绿色能源业务

印度仍然是胜科可再生能源业务的一个关键增长市场。尽管集团预计该行业将面临一些阻力，但它预期新投产的产能将带来盈利贡献。

胜科通过胜科绿色基建收购印度太阳能公司 ReNew Sun Bright（该交易于2025年12月完成），此举凸显了其向绿色能源进行更广泛的战略转型。

截至3月31日，按运营能力计算，胜科绿色基建位列印度十大可再生能源独立发电商之一。其投资组合包括超过75个可再生能源资产，分布在印度18个邦，总可再生能源装机容量为7.6吉瓦（包括已投产和在建项目）。

胜科工业也在周四承诺，如果IPO有任何进一步的重大进展，公司将根据适用的监管条例发布公告。

周三，胜科的股价上涨1.2%，收盘报6.12新元，上涨0.07新元。