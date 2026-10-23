The Business Times
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新交所总裁Loh Boon Chye将卸任 继任计划已启动

他目前的合同将于2027年7月中旬到期

Isabelle Chong

Published Fri, Oct 23, 2026 · 12:20 PM
    • Loh Boon Chye表示，有“充足的时间……来周全地规划并共同完成相关安排”。
    • Loh Boon Chye表示，有“充足的时间……来周全地规划并共同完成相关安排”。 照片：《商业时报》档案照片

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡交易所（SGX）集团总裁Loh Boon Chye正准备卸任。在他当前合同于2027年7月中旬到期之前，相关的继任规划工作已经展开。

    现年62岁的Loh在周五（10月23日）举行的新交所第27届常年股东大会上表示，他最近已通知交易所主席Koh Boon Hwee，他们应该开始为总裁一职的最终交接进行规划。

    他说：“我目前的合同将于2027年7月中旬到期，因此我们有充足的时间来周全地规划并共同完成相关安排。”

    Loh于2015年7月被任命为新交所总裁。

    他补充说，他将与Koh及董事会密切合作，以确定顺利交接的适当时机和安排，从而确保新交所在战略、业务运营和利益相关者关系方面的连续性。

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    SGXAGM/EGM

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