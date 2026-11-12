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新交所10月衍生品日均交易量创六个月新高；证券市场总成交额上涨32%

交易活动转强正值市场普遍回调之际

Isabelle Chong

Published Thu, Nov 12, 2026 · 11:14 AM
    • 在指数股和房地产投资信托（Reits）交易增长的推动下，证券日均成交价值增至20亿新元。
    • 在指数股和房地产投资信托（Reits）交易增长的推动下，证券日均成交价值增至20亿新元。 摄影：TAY CHU YI，《商业时报》

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡讯】由于市场波动加剧推动了风险管理需求，新加坡交易所 ( SGX ) 10月份的衍生品日均交易量创下六个月新高。

    该交易所运营商周四（11月12日）表示，衍生品日均交易量同比增长8%，环比增长17%，达到160万份合约，为4月份以来的最高水平。

    衍生品总交易量同比增长6%，环比增长5%，至3140万份合约，高于9月份的2980万份合约。

    与此同时，在22个交易日内，证券市场总成交额同比增长32%，环比增长6%，达到448亿新元。

    在指数股和房地产投资信托 (Reits) 交易活动转强的推动下，证券日均成交价值也以同样的速度增长至20亿新元。

    公告发布后，截至周四上午10时28分，新交所股价下跌0.2%，至20.70新元。

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    交易活动转强正值10月市场普遍回调之际，这主要是由科技股的抛售潮所引发。基准海峡时报指数 (STI) 当月下跌约5%，而科技板块表现最差，暴跌17.4%。

    在衍生品市场方面，由于新交所在10月1日至7日的中国黄金周假期期间提供了持续的流动性，FTSE中国A50指数期货的日均交易量创下24个月新高，达到66万零868份合约。

    该合约的未平仓合约量环比增长25%，达到约100万份合约。

    Gift Nifty 50指数期货与期权的月度交易活动录得历史次高，日均交易量环比增长17%，至13万2348份合约。

    其未平仓合约价值在10月超过200亿美元，连续第二个月创下历史新高。

    外汇衍生品交易活动同样走强，总交易量同比猛增27%，达到850万份合约。

    在市场对美国利率预期变化的背景下，新交所的美元/离岸人民币期货的日均交易量同比增长16%，至19万手；而印度卢比/美元期货的日均交易量则攀升40%，至19万6421手。

    海指从9月高点回落

    海峡时报指数10月底收于5376.74点，低于9月底的5675.88点。不过，该指数仍比一年前上涨了21%。

    科技股领跌当月市场，富时海峡时报科技指数（FTSE ST Technology Index）环比下跌约17%。

    与此同时，富时海峡时报石油与天然气指数（FTSE ST Oil & Gas Index）下跌14%，富时海峡时报房地产投资信托指数（FTSE ST Reit Index）下滑1%。

    大宗商品方面，石化产品交易量同比增长超过一倍，达到2万3312份合约。与此同时，在价格大幅波动和天气相关的供应中断背景下，Sicom TSR20橡胶期货交易量攀升71%，至47万4011份合约。

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