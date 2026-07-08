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新交所集团出售指数提供商Scientific Beta

新交所表示，该交易有助于“将资源重新部署到符合其增长重点的能力上”。

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Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Jul 8, 2026 · 08:37 PM
    • 该交易也是该集团推动积极投资组合管理和资本配置举措的一部分。
    • 该交易也是该集团推动积极投资组合管理和资本配置举措的一部分。 摄影：TAY CHU YI, BT

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    【新加坡讯】 新交所集团 于周三（7月8日）宣布，已将其全资子公司Scientific Beta出售给全球指数提供商STOXX，作价约2300万欧元（2620万美元）。

    新交所表示，该交易是集团积极进行投资组合管理和资本配置的一部分，并有助于“将资源重新部署到符合其增长重点的能力上”。

    新交所表示：“随着新交所调整其战略重点，它将优先投资于能够加强其多资产业务和长期增长轨迹的领域，特别是那些对其证券、衍生品和数据业务至关重要的领域。”

    Scientific Beta是一家专业的、以研究为基础的指数提供商，专注于多因子、单因子和多元化股票策略。

    新交所集团于2020年收购了该公司的多数股权，并于2025年完成全资收购。

    新交所表示，此次交易所得款项将用于一般营运资本。

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    新交所表示将保留其全球多资产iEdge平台。该交易所将继续运营并发展其现有的指数业务，作为其更广泛多资产产品的一部分。

    新交所集团全球金融市场主管Ng Yao Loong表示，出售该部门将使交易所能够专注于为客户、合作伙伴和股东“创造最大影响力的机会”的领域。

    新交所的声明还指出，Scientific Beta将在新东家的带领下扩大其全球影响力。

    该交易所运营商指出，Scientific Beta近期“财务表现不佳”。在2026财年上半年，归属于Scientific Beta的净亏损（包括商誉减值损失）约为1500万新元。

    按备考基准计算，在截至2025年6月30日的财年中，该交易将使新交所的每股收益（EPS）从0.606新元降至0.555新元。调整后每股收益（不包括某些非现金和非经常性项目）将从0.57新元降至0.567新元。

    净利润将从约6.48亿新元缩减至5.937亿新元。

    周三，新交所集团股价收于24.01新元，下跌0.16新元，跌幅为0.7%。

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