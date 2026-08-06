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新交所业绩创纪录，透露约有50家公司处于首次公开募股（IPO）筹备阶段

报告称，受各业务板块增长推动，其2026财年净利润增长7.8%至6.984亿新元

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Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Thu, Aug 6, 2026 · 11:09 PM
    • 新交所的IPO排队公司日益多元化。三分之一的潜在发行人来自科技行业，另有三分之一来自消费和医疗保健行业。
    • 新交所的IPO排队公司日益多元化。三分之一的潜在发行人来自科技行业，另有三分之一来自消费和医疗保健行业。 照片来源：TAY CHU YI, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】新加坡交易所（SGX）周四（8月6日）公布了其2026财年创纪录的营收和净利润，并称之为新加坡股市“非凡的一年”。与此同时，新交所表示，其首次公开募股（IPO）的排队公司已增至约50家，这些公司正处于“不同接触和准备阶段”。

    在新交所周四举行的2026财年业绩发布会上，该交易所的全球销售与发行主管Pol de Win指出，IPO的排队名单正变得更加多元化。

    约三分之一的潜在发行人来自消费和医疗保健行业，另外三分之一来自科技、先进制造业和数字基础设施领域，而约四分之一是房地产公司。其余的发行人则来自各行各业。

    当被问及近期上市公司在IPO后表现好坏参半是否影响了市场情绪时，de Win回答说，发行人和投资者的兴趣依然浓厚。

    针对IPO后表现参差不齐的情况，新交所首席执行官Loh Boon Chye表示，新加坡市场正处于重建和增强信心的阶段，因此，数据点“确实容易被放大”。

    他补充说：“包括发行人在内的市场参与者的反馈明确表明，上市首日的表现并不是他们关注的唯一因素。”

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    其他考虑因素还包括上市后的市场流动性、投资者参与度和研究覆盖范围等。

    Loh指出，虽然2026财年有21家公司上市，但关于如何改进价格发现过程的讨论仍在进行中。

    他举例说，新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）已允许向散户投资者更早地提供初步招股说明书；交易所也正在研究在上市过程中或上市后立即提供研究覆盖。

    在周四的业绩发布会上，Loh指出，新交所正在通过全球上市板（Global Listing Board, 简称GLB）等举措，为投资者拓宽投资渠道。

    de Win在介绍GLB的最新进展时表示，该平台现已上线并全面运作，已有数家公司开始为可能在该板块上市进行筹备。

    他谈到市场状况和其他因素时说：“我们希望这能在今年剩余时间内转化为实际的上市公司；但当然，这类事情的时机选择总是很微妙。”

    De Win表示，新交所与GLB潜在发行人的讨论令人鼓舞，该板块旨在吸引更多高增长公司。

    他补充说：“我们的目标是让这个板块吸引更多高增长公司，这一点也体现在我们与各公司讨论的内容类型上。”

    另外，当被问及“价值释放”（Value Unlock）计划的最新进展时，新交所集团全球金融市场主管Ng Yao Loong表示，交易所已收到“良好的初步反响”，已有超过50家公司完成了投资者关系培训。

    该计划由新加坡金融管理局和新交所于1月份启动，已拨出3000万新元作为补助金，旨在帮助企业建立在公司战略、资本优化和投资者关系方面的能力。

    他补充说，少数公司已报名参加该计划下的“提升”（Elevate）补助金，该补助金帮助公司聘请专门从事股东沟通的顾问。这项推出六个月的补助金可支付一半的咨询费，每家公司最高可达20万新元。 Ng表示：“结果令人鼓舞，但我希望这个行动的范围能更广，而这需要更多时间。”

    新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）首席执行官Tan Boon Gin补充说，“价值释放”行动正在亚洲获得关注，监管机构对这一发展感到鼓舞。

    他补充说：“我们也在鼓励这一行动，因为我们认为这对市场、股东都有好处，特别是我们正努力鼓励提高透明度。”

    “创纪录的一年”

    发表上述评论之际，新交所于周四公布，受各业务板块增长的推动，其2026财年净利润增长7.8%，达到6.984亿新元。

    营收增长13.9%至15亿新元，每股收益（EPS）增至0.653新元。

    经调整后（不包括对集团经营业绩影响较小的某些非现金和非经常性项目），净利润攀升24.6%至7.595亿新元。

    调整后的息税折旧及摊销前利润从8.32亿新元增长17.9%至9.806亿新元，而调整后的每股收益从0.57新元增至0.71新元。

    在截至2026年6月的下半财年，新交所的净利润增长15.5%，从去年同期的3.08亿新元增至3.557亿新元。

    下半财年的营业收入从去年同期的6.884亿新元增长19.6%至8.233亿新元。

    新交所董事会建议派发每股0.115新元的末期季度股息，高于去年同期的0.105新元。

    董事会还建议派发每股0.125新元的一次性额外股息，两项股息均将于11月10日支付。

    若获批准，2026财年的总股息（包括额外股息）将从2025财年的每股0.375新元增至每股0.57新元。

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