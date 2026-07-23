新交所将根据扩大后的授权协议，推出多达100种新的MSCI衍生产品

首阶段将推出约40份期货和期权合约

与MSCI签订的新授权协议标志着新交所的股票衍生品业务得到“一次实质性的拓宽”。 图片来源：商业时报资料照片

【新加坡】新加坡交易所集团 (Singapore Exchange (SGX) Group) 将根据与指数提供商摩根士丹利资本国际 (MSCI) 扩大后的授权协议，推出多达100种新的挂钩衍生产品，此举旨在加强其作为全球衍生品市场的地位。

首阶段将推出约40份期货和期权合约，覆盖主要发达市场和新兴市场。

其中包括MSCI的旗舰发达市场基准指数、关键的亚太地区单一国家指数以及亚洲新兴市场的行业指数。

该集团并未说明其余合约的推出时间。

该集团在周四（7月23日）发布的新闻稿中表示，这一扩充的产品组合将为投资者提供更多管理全球市场股票风险的工具。这也反映出如今机构投资组合已跨基准指数系列和地区进行管理的趋势。

该集团表示，与MSCI签订的新授权协议，通过将其产品范围从关键的亚洲风险敞口扩展到全球、区域和特定行业的衍生品，标志着新交所的股票衍生品业务得到“一次实质性的拓宽”。

新交所集团首席执行官 Loh Boon Chye 表示：“随着投资组合日益需要跨地区、主题和基准指数系列进行管理，我们全面的MSCI产品组合为投资者提供了一个更广阔的平台，让他们能够通过一个值得信赖的平台来管理全球股票风险。”

在周四该消息公布前，新交所股价收盘上涨0.7%（即0.16新元），报23.70新元。