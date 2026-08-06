新交所2026财年营收与净利润双双创下历史新高

净利润增长7.8%至6.984亿新元；营收增长13.9%至15亿新元

新交所董事会建议派发每股0.115新元的末期季度股息，高于去年同期的0.105新元，同时还建议派发每股0.125新元的一次性特别股息。 照片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] 新加坡交易所 (Singapore Exchange, SGX) 于周四（8月6日）公布，其2026财年净利润增长7.8%至6.984亿新元，这得益于所有业务部门的增长。

净营收增长13.9%至15亿新元，而每股收益 (EPS) 则增至0.653新元。新交所表示，2026财年的营收和净利润均创下历史新高。

经调整后（剔除了某些对集团经营业绩影响较小的非现金和非经常性项目），净利润攀升24.6%至7.595亿新元。

经调整的息税折旧及摊销前利润 (Ebitda) 从8.32亿新元增长17.9%至9.806亿新元，而经调整的每股收益则从0.57新元增至0.71新元。

在截至2026年6月的下半财年，新交所的净利润也增长了15.5%，从去年同期的3.08亿新元增至3.557亿新元。

该交易所首席执行官 Loh Boon Chye 表示：“增长是广泛的，其中现金股票业务表现领先，而我们的外汇和大宗商品两大支柱业务的交易量也创下新高”，并补充说，“2026财年是又一个表现出色的年份”。

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新交所董事会建议派发每股0.115新元的末期季度股息，高于去年同期的0.105新元，同时还建议派发每股0.125新元的一次性特别股息，两笔股息均将于11月10日派发。

若获得股东批准，2026财年的总股息（包括特别股息）将达到每股0.57新元，而2025财年为0.375新元。

Loh 表示：“资本循环带来的收益使我们今年能够通过建议派发一次性额外股息来回报股东，这反映了我们严谨的资本管理方法。”

2026财年的总支出从上一年的5.553亿新元增长6.4%至5.911亿新元。较高的员工成本和其他运营支出被较低的折旧和摊销所部分抵消。

固定员工成本从1.929亿新元增长9.3%至2.108亿新元，而平均员工人数从1138人增至1182人。可变员工成本从1.08亿新元攀升13.4%至1.225亿新元，反映了盈利能力的提高。

其他支出从1.695亿新元增长3.6%至1.757亿新元。这主要是由于技术成本和专业费用的增加，但被较低的杂项支出所部分抵消。

前景展望良好

展望未来，新交所表示其市场定位良好，有能力实现中期指引，即集团营收（不包括财务收入）增长6%至8%，同时支出维持低至中个位数的增长。

该交易所预计2027财年所有业务部门将继续实现广泛增长。其指引为支出增长6%至8%，资本支出约为1亿新元。

2026财年的业绩基本符合分析师的预期，其背景是市场活动不断增强。散户交易量已攀升至13年来的高点，而近几个月来，净新增上市和二级市场融资活动也有所回升。

RHB Group Research 在将其强于预期的6月份市场数据纳入模型后，上调了对2026至2028财年的盈利预测。在该机构6月26日的报告中，预测总营业额为14.74亿新元，经常性净利润为7.44亿新元。

RHB 分析师 Shekhar Jaiswal 表示，出售 Scientific Beta 是一项积极进展，因为此举剥离了一家亏损的子公司。

新交所曾于2020年1月以1.86亿欧元收购了 Scientific Beta 公司93%的股份，并于7月8日宣布将以2300万欧元的价格将这家亏损的指数提供商出售给 Stoxx。

在新交所2026财年上半年，Scientific Beta 录得约1500万新元的净亏损，其中包括商誉减值。

与此同时，DBS 预测2026财年的总营业额为15.5亿新元，净利润为7.36亿新元。

然而，该机构在6月24日的一份报告中警告称，各类资产业务增长慢于预期，将对其预测构成下行风险。

周四收盘时，新交所股价上涨1.3%或0.31新元，收于24.32新元，成交量约330万股。