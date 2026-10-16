新交所监管公司就烟霾问题质询上市种植公司，并警告将采取监管行动

监管机构正在寻求信息，了解发行人的活动是否可能导致了烟霾的形成

周五凌晨，新加坡全岛空气质量急剧恶化，中部地区的24小时空气污染指数在午夜时分达到“非常不健康”的水平。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 已就持续的烟霾问题，与在印度尼西亚拥有农业经营和种植园的上市公司进行接洽，包括寻求信息了解其活动是否可能导致了烟霾的形成。

该机构在周五（10月16日）表示，它也在询问森林和泥炭地火灾对这些公司运营的影响，以及它们为应对火灾所采取的措施。

“鉴于烟霾对社区、环境和企业造成的影响，新交所监管公司严肃对待持续发生的森林和泥炭地火灾，”该机构表示。

该监管机构警告称，如果公司未能履行新交所上市规则下的披露义务，它将采取“适当的监管行动”。

新交所监管公司指出，一些公司已经就烟霾问题发布了公告，其中包括其“不焚烧”和“不开发泥炭地”政策的细节，以及热点监测和水源管理措施。

已发布声明的新加坡上市种植公司包括 Bumitama Agri 和 First Resources。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

Bumitama 在周五表示，在特许经营区内探测到热点，其本身不应被视为火灾起因或起火责任方的证据。

该公司表示，根据其内部观察和初步调查，尚未有证据表明其运营与正在调查的火灾起因或相关烟霾有关。

Bumitama 表示，对于一个受影响的特许经营区，印度尼西亚当局发布的一份官方审查记录发现，火灾源于特许经营区外部，之后才蔓延至区内。

该公司表示，其维持严格的零焚烧政策，并采取了多种措施，包括卫星热点追踪、24小时现场监控、人工智能驱动的闭路电视和热成像无人机。

周五上午11时59分最后交易时，Bumitama Agri 股价下跌4.8%或0.09新元，报1.78新元。该公司于下午12时52分要求暂停交易，以便发布澄清声明，随后在收市后要求恢复交易。

与此同时，First Resources 于周四表示，该公司已在其西加里曼丹的特许经营区周围发现热点，经核实后，发现其中许多热点位于其经营边界之外。

该公司称，也存在火灾源于其边界之外，随后蔓延至集团管理区域的情况。

该公司补充说，First Resources 同样实行零焚烧政策，并通过每日卫星追踪来监控火灾风险。

周五，该股收盘下跌6.9%或0.28新元，报3.80新元。

国家环境局 (环境局) 向七家公司发出通知

新交所监管公司的介入，正值新加坡当局就烟霾问题加大行动力度之际。

周五早些时候，国家环境局 (环境局) 表示，有迹象表明，印度尼西亚七家公司特许经营区土地上火灾产生的烟雾可能已经飘至新加坡。

环境局表示，其正在利用包括地图、气象数据和卫星图像在内的信息，追踪热点和烟柱。

这七家公司是 Bumi Andalas Permai、Bumi Mekar Hijau、Paramitra Mulia Langgeng、Sumatera Alam Anugerah、SBA Wood Industries、Hutan Lestari Raya 和 Bangkanesia。

环境局已根据《跨界烟霾污染法》向这七家公司发出了预防措施通知。通知要求这些公司派遣消防人员，停止或避免焚烧活动，并提交灭火及防止火灾复燃的计划。

Bumitama 和 First Resources 并不在收到环境局预防措施通知的七家公司之列。

然而，在10月5日绿色和平组织的一份报告中，这两家公司被单独点名，报告称其在印度尼西亚的种植区域内检测到了火灾和烟雾。

周五凌晨，新加坡全岛空气质量急剧恶化，中部地区的24小时空气污染指数在午夜时分达到“非常不健康”的水平。下午3时，该指数达到229，创下年度新高。