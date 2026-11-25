新交所监管公司希望了解交易的定价方式以及所涉及的实益拥有人。

Heptamax在11月25日提交的文件中对新交所监管公司的质询作出了回应。 照片来源：路透社

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【新加坡】计划以5亿新元反向收购一家数据中心公司的Heptamax International，已就该交易收到新加坡交易所监管公司（简称新交所监管公司）的质询。

除其他事项外，监管机构要求该公司说明目标公司Racks Central Pte Ltd（简称RCPL）的估值是如何得出的。监管机构还要求Heptamax提供卖方实益拥有人的详细信息。

Heptamax于11月18日宣布，拟议从Racks Central Holdings手中收购数据中心运营商RCPL，交易对价为5亿新元，将通过发行新的Heptamax股票全额支付。

这家主板上市的工业解决方案提供商交易清淡，目前市值约为600万新元。

在11月25日提交的文件中，该公司表示新交所监管公司要求其解释几个问题，包括：

估值

该公司被问及5亿新元的交易价格以及RCPL的税息折旧及摊销前利润（Ebitda）是如何确定的。

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公司回复称，该价格是在公平自愿的买卖双方基础上达成的，并考虑了RCPL的2025财年Ebitda、其位于大成通道（Tai Seng Drive）的Tier III运营商中立数据中心的经常性盈利基础、增长潜力、业绩预测以及对Heptamax的潜在利益。

控股股东兼执行董事Tan Wai Hong将做出不可撤销的承诺，投票赞成此次收购，他持有公司不到一半的股本。

因此，此次收购的批准取决于公司独立股东的评估和决定。

独立估值

新交所监管公司指出，独立估值尚未完成，并询问最终价格调整的依据。

该公司表示，此次收购，包括最终对价，均须经股东批准。

该公司此前曾表示，如果独立估值等于或高于初始价格，那么最终价格将保持不变，最高盈利对价也不会做出任何调整。

如果估值低于初始价格，最终对价和最高盈利对价将在必要时进行调整。

利润大增

新交所还指出，RCPL的税前利润从2025财年的约150万新元大幅增长至2026年前九个月的约1880万新元，并希望了解其原因。

Heptamax指出，这主要归因于2026年前九个月确认的开发费用，此外还有RCPL新加坡数据中心业务的收益。

在2026财年之前，其收入和利润主要来自新加坡。自2024年底以来，该集团一直在印度尼西亚巴淡岛的农萨数码工业园开发RCJM1、RCJM2以及筹备中的数据中心项目。

实益拥有人

Heptamax被要求提供有关RCPL卖方及其最终实益拥有人的背景和过往记录的进一步信息。

该公司表示，卖方Racks Central Holdings于2025年10月30日在新加坡注册成立，是一家投资控股公司。其持有该集团的数据中心业务，包括RCPL和马来西亚的项目公司。

Racks Central Holding的股东是持有卖方普通股的Racks Central International，以及CAF Investments 4 (CAF4)。

Sok Hang Chaw和Wee Chee Kiong Bobby Mamsfield (Huang Zhiqiang)分别持有Racks Central International 52.84%和20.94%的普通股；剩余的26.22%由Kew Yen Jye、Ell Padi Holding、Nylect Holdings和Nylect International持有。

CAF4是一家新加坡投资工具，由中国—亚细安投资合作基金二期全资拥有。该基金是一家金融机构投资者与ESR Group子公司ARA Asset Management之间的合伙业务。

ESR之前在香港上市，并于2025年7月私有化。CAF4是卖方的财务投资者。

RCPL由其创始人Wee Chee Kiong Bobby Mamsfield和Tan Chee Peng (Chen Zhiping)领导，他们同时也是卖方的董事。

卖方的最终实益拥有人和董事如下：