新交所监管公司要求种植园公司作进一步披露，包括其与烟霾通知接收方的关联

监管机构亦要求提供防火措施及运营影响的详细信息

新交所监管公司 (SGX RegCo) 已要求相关公司解释其监控、预防和应对火灾的政策与措施。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】继10月16日发出首轮质询后，新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 现正要求七家在印尼拥有农业和种植园业务的新加坡上市公司，就影响该区域的森林火灾和烟霾问题作进一步披露。

这些发行人包括农业综合企业丰益国际 (Wilmar International) 和棕榈油集团第一资源 (First Resources)。

新交所监管公司的一位发言人于周三（10月28日）在一份声明中表示，在收到上周质询的答复后，监管机构发出了最新一轮问询，旨在进一步厘清这些公司的披露内容以及它们受火灾和烟霾影响的程度。

监管机构已要求这些公司解释其监控、预防和应对火灾的政策与措施，包括评估这些措施是否充分有效的依据。

监管机构还在寻求有关这些公司与根据新加坡《跨境烟霾污染法》收到预防措施通知的10家印尼公司之间任何关联的信息。

这些公司是：

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Bumi Andalas Permai;

Bumi Mekar Hijau;

SBA Wood Industries;

Paramitra Mulia Langgeng;

Sumatera Alam Anugerah;

Hutan Lestari Raya;

Bangkanesia;

Buana Megatama Jaya;

Mananjung Hayak; and

Baratama Putra Perkasa.

监管机构还要求这些公司的董事会评估火灾和烟霾是否对其业务构成重大影响，并为其结论提供依据。

公司还必须披露由新加坡、印尼或其他地方的政府当局或机构进行的任何质询或调查。

此前，新交所监管公司已与八家上市农业综合企业进行沟通，本次是其最新举措。这些公司是丰益国际、第一资源、金光农业资源 (Golden Agri-Resources)、普洛斯农业 (Bumitama Agri)、印多福农业资源 (Indofood Agri Resources)、金光农业 (Kencana Agri)、TSH Resources 和奥兰集团 (Olam Group)。

在上周的回复中，八家公司均坚称他们没有使用火烧方式清理土地。其中数家公司强调了其“零燃烧”政策、卫星监控系统和消防能力。

这项监管审查正值新加坡当局加强对跨境烟霾问题调查之际。

国家环境局 (环境局) 于10月16日向印尼的七家公司发出预防措施通知，并于10月19日向另外三家发出通知。此举是因有迹象表明，这些公司特许经营土地上的火灾烟雾可能已飘至新加坡。

通知要求这些公司部署消防人员，停止或避免任何燃烧活动，并提交灭火或防止火灾复燃的计划。

10月23日，环境局也向10家新加坡注册公司发出了另外的通知，其中包括丰益国际和其他种植园集团的子公司，要求它们提供有关其印尼土地特许权、公司关联和防火措施的信息。