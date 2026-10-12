新交所9月份证券交易额同比增长27%，衍生品交易量回升

证券日均成交额环比降至19亿新元，海峡时报指数微跌1%

基准的海峡时报指数在8月连创新高后进入盘整，9月收于5675.88点。 图片来源：路透社

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[新加坡] 新加坡交易所（SGX）的证券日均成交额（SDAV）在9月份同比增长27%，达到19亿新元。由于基准指数在8月创纪录的上涨后稍作停歇，该数据环比回落了11%。

该交易所运营商于周一（10月12日）表示，9月份共有22个交易日，证券市场总成交额为422亿新元，同比增长27%。与8月份的433亿新元相比，总成交额环比下滑了2.5%。

整体衍生品交易活动环比回升。衍生品总成交量环比增长10%至2980万份合约，但同比下降了2%。衍生品日均成交量（DAV）环比增长7%至140万份合约，与去年同期持平。

新交所海峡时报指数（STI）期货势头强劲，9月份成交量环比增长超过一倍，达到75,477份合约。新交所MSCI新加坡指数期货成交量为107万份合约，月末未平仓合约为202,745份。

外汇衍生品增长加速，总成交量同比增长53%，达到960万份合约。人民币、印度卢比和韩元合约仍然是主要驱动力。

新交所美元/离岸人民币外汇期货的总成交量同比跃升47%，至487万份合约。新交所印度卢比/美元外汇期货的成交量同比攀升59%，至389万份合约，而新交所韩元/美元外汇期货（迷你）的成交量同比增加超过一倍（+103%），至732,267份合约。

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海峡时报指数从高位盘整

与此同时，基准的海峡时报指数（STI）在8月连创新高后进入盘整，9月收于5675.88点。该指数环比微跌1%，但同比增长32%。

从板块来看，富时海峡时报房地产投资信托指数环比下跌6%至623.91点，而富时海峡时报小盘股指数则下跌2%至315.35点。

大宗商品方面，新交所9月清算了460万份IODEX铁矿石期货合约，而新加坡商品交易所（SICOM）的橡胶衍生品总成交量则同比飙升69%，达到455,327份合约。

周一，新交所（SGX）的股价上涨0.4%，收盘报20.73新元，上涨0.09新元。