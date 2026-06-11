受“强劲”交易活动提振，新交所5月证券交易额大涨70%

5月份证券日均成交额同比增长79%至24亿新元，创2007年10月以来最高水平

5月份衍生品成交量同比增长20%至3050万份合约，同时衍生品日均成交量增长27%至160万份合约。 图片：TAY CHU YI，《商业时报》

【新加坡】新加坡交易所（SGX）周三（6月10日）报告称，在强劲的交易活动和所有市场板块投资者持续参与的推动下， 新加坡交易所 的证券市场成交额在2026年5月同比增长70%，达到458亿新元。

当月证券日均成交额 (SDAV) 同比跃升79%至24亿新元，创下2007年10月以来的最高水平。

新交所表示，与此同时，新加坡股市按市值计算已成为东南亚最大的股票市场，并且股票、外汇和大宗商品领域对可靠风险管理工具的需求也在扩大。

衍生品成交量同比增长20%至3050万份合约，而衍生品日均成交量 (DAV) 增长27%至160万份合约，创下历史第三高纪录。

本地股市上涨

基准的海峡时报指数 (STI) 5月份环比上涨3.5%，于5月19日创下5072点的历史新高。这主要由银行和科技股的上涨所推动。

海峡时报指数交易所交易基金也录得连续第15个月的净流入，5月份吸纳了1.29亿新元，使年初至今的总流入达到6.87亿新元。

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新交所指出：“不包括房地产投资信托 (Reits) 在内的中小型股的增长势头持续加速。”

该板块的证券日均成交额环比增长24%，同比增长超过四倍。

机构投资者连续第五个月成为中小型股的净买家，推动过去12个月的总流入资金超过8亿新元。

在所有投资者群体中，机构投资者引领了证券日均成交额的增长，其月度成交额增加了1.84亿新元。

散户投资者参与方面，其证券日均成交额环比攀升11%，超过了2月份的峰值，创下13年来的新高。

该交易所表示：“今年前五个月，散户投资者的累计净流入资金超过15亿新元，反映出他们对新加坡股市的持续兴趣。”

衍生品与大宗商品交易量上升

该交易所称，5月份“外汇期货交易活动全天候活跃”。

新交所表示：“由于美国经济显现韧性的迹象给亚洲货币带来了持续压力，市场参与者通过外汇期货积极管理风险。”

所有上市外汇期货的总日均成交量同比增长29.6%，至505,864手。平均未平仓合约量同比增长18.9%，至544,651手。

大宗商品方面，日均成交量同比增长4.7%，这主要受到指标性铁矿石合约、远期运费协议 (FFA) 和新交所Sicom橡胶衍生品交易的支撑。

在持续的对冲需求支撑下，截至5月的年初至今平均未平仓合约量同比增长了20.6%。

集装箱远期运费协议的交易活动也创下新高，达到2568份合约。

融资活动加快步伐

5月份的融资活动也加快了步伐。

5月22日，区域性灵活办公空间运营商 JustCo Holdings 在主板上市。

三家在凯利板上市的公司—— Lum Chang Creations 、 CNMC Goldmine Holdings 和 Koh Brothers Eco Engineering ——也提议转至主板上市。

与此同时，包括 Hong Leong Asia 和 Aspial 生活服务产业群 在内的非房地产投资信托发行人通过第二配售共筹集了3.16亿新元。

在该消息公布前，新交所股价收于21.70新元，下跌0.01新元，跌幅为0.05%。