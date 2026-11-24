Jensen Huang回归Nvidia提振 新交所科技股反弹
Jensen Huang回归后，Nvidia股价一度飙升36.6%
- 截至上午9点15分，CSE Global股价上涨4.6%至0.80新元。 照片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】因芯片制造商Nvidia的Jensen Huang回归，新加坡交易所（SGX）的科技股在周二（11月24日）早盘跟随美国股市的涨势上扬。
截至上午9点15分， AEM 上涨11.5%，报6.69新元； CSE Global 上涨4.6%，报0.80新元； Frencken 上涨5.8%，报1.65新元； UMS 上涨8.2%，报1.72新元。
整体而言，截至上午9点15分，基准海峡时报指数也上涨1.3%，报5016.86点。
新交所科技股此次反弹的前一天，Nvidia宣布重新任命Huang为首席执行官。近两周前，有关他婚外情的消息被曝光，其中一宗涉及被指为中国间谍的Alice Huang。
Huang回归后，Nvidia股价一度飙升高达36.6%。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨1471.83点，即6.5%，至24089.56点。
与此同时，道琼斯工业平均指数隔夜上涨1447.98点，即3%，至49595.31点；而标准普尔500指数上涨326.78点，即4.7%，至7237.17点。
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