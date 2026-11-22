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超过40只主要上市股票提交了80多份关于董事权益和主要股东持股的申报。

在2026年第三季度的业绩说明会上，大华银行（UOB）副主席兼首席执行官Wee Ee Cheong表示，该银行正在加强对轻资本业务的战略关注。 照片：CMG

【新加坡】在截至11月19日的五个交易日里，超过40只主要上市股票提交了80多份关于董事权益和主要股东持股的申报。

董事或首席执行官申报了30笔收购和4笔脱售；主要股东则申报了6笔收购和7笔脱售。

这些交易包括首席执行官或董事申报的收购，涉及的公司有 All-Link Air & Sea 、 胜捷企业 (Centurion Corporation) 、 集益国际 (Geo Energy Resources) 、 Hyphens Pharma Internationa l、 日本食品控股 (Japan Foods Holding) 、 Leong Guan Holdings 、 mDR 、 妙华国际 (Mewah International) 、Mi Material Holding、 Nera电讯 (Nera Telecommunications) 、 史丹福置地 (Stamford Land Corporation) 、 Ultragreen.ai 、 大华银行 (UOB) 和 祐玛战略控股 (Yoma Strategic Holdings) 。

首席执行官或董事申报脱售的公司则有 AEM控股 (AEM Holdings) 、 安尼卡控股 (Annica Holdings) 、 卡特丽娜集团 (Katrina Group) 和 新电信 (Singtel) 。

过去五个交易日里，股票回购活动激增，共有35家主要上市公司回购股票，多于前一周的20家。总交易额从1610万新元增至8750万新元。

新电信以4070万新元的回购额居首，其次是 新科工程 (ST Engineering) （1390万新元）、大华银行（750万新元）和 新加坡交易所 (Singapore Exchange) （750万新元）。 食全控股 (Food Empire Holdings) 排名第五，以233万新元回购了140万股股票，平均每股价格为1.66新元。

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11月12日，食全控股公布了其连续第三个季度实现营收同比增长。这使其2026财年前九个月（截至9月30日）的营收达到创纪录的4.765亿美元，较去年同期的前纪录4.267亿美元增长了11.7%。

大华银行首席执行官增持直接权益

11月18日，大华银行副主席兼首席执行官Wee Ee Cheong在公开市场上以722.8万新元（即每股36.140新元）购入20万股股票。此次购买使他的直接权益从之前的0.372%增加到0.384%；总权益从10.921%增至10.933%。他所持的视同权益保持在10.549%不变。

在2026年第三季度的业绩说明会上，他表示大华银行正加强对轻资本业务的战略关注，并将近期脱售资产所得收益再投资，以加速其亚细安特许经营业务的增长和价值释放。该银行将零售银行和批发银行业务确定为两大增长引擎，其中零售业务专注于深化财富管理关系，而批发业务则从贷款业务拓展至融入客户的日常运营，以捕捉现金、贸易、外汇和交易流。

史丹福置地执行主席继续增持股票

11月16日和17日，史丹福置地执行主席Ow Chio Kiat在公开市场上以约84万6444新元总共收购了180万股股票，平均价格为每股0.470新元。这些收购使他的直接权益从43.222%增至43.343%；其总权益从46.949%增至47.057%。

同一份申报文件还记录，他于11月16日的视同权益减少了20万股，持股比例从3.727%降至3.714%。在随后的11月17日收购之后，他的视同权益保持在3.714%。

Ow也担任新加坡船务 (Singapore Shipping Corporation) 的执行主席。在截至9月30日的2027财年上半年，史丹福置地录得营收6660万新元，较去年同期的7130万新元下降6.7%；归属于股东的利润从1580万新元下降27.2%至1150万新元。

营收下降反映了酒店需求疲软、五星级精品酒店Sir Stamford at Circular Quay于2025年10月关闭后不再贡献收入，以及投资性房地产的公允价值收益较低。营业利润下降4%至1210万新元。截至9月30日，该集团拥有5.43亿新元的现金和银行结余，净资产为8.726亿新元，高于2026财年末的8.623亿新元。

其位于伦敦芬斯伯里广场8号的投资性房地产仍然完全租出，部分租户的租金审查正在进行中。该集团表示，将继续审慎进行资本配置和成本管理，同时保持经营业绩并提升股东价值。

TC Stone收购妙华国际股票 董事视同权益增加

11月18日，TC Stone在公开市场上以每股0.300新元的价格买入100万股妙华国际股票，总额为30万新元。妙华国际主席兼执行董事Cheo Tong Choon的视同权益从49.80%增至49.87%。

副主席、执行董事兼首席执行官Michelle Cheo Hui Ning的视同权益从48.34%增至48.41%。执行董事兼副首席执行官Bianca Cheo Hui Hsin的视同权益则从48.44%增至48.50%。这些权益是通过JTC Trust Company (CI)产生的，该公司拥有JJ Mibisa Holding，而后者又拥有TC Stone。

过去四十年来，Cheo Tong Choon一直领导妙华国际，引领公司扩展到植物油精炼、制造业产业群和贸易领域，并多元化发展生物能源、大米、乳制品、预混料、调味品和肥皂业务。Michelle Cheo负责集团战略、新业务开发、项目执行、风险管理、工厂运营以及环境、社会和治理 (ESG) 计划。Bianca Cheo则专注于消费包装领域，并致力于新产品开发和国际市场扩张。

mDR执行主席将视同权益提高至57%以上

11月11日至18日期间，mDR的执行主席兼非独立执行董事Edward Lee Ewe Ming通过市场交易，以29万8954新元购入879万股股票的视同权益，平均价格为每股0.034新元。此次收购使他的视同权益从之前的56.72%增加到57.11%。

Lee自2017年6月起担任执行主席。他曾是Cambridge Associates的高级顾问，负责亚洲的对冲基金研究并监督对冲基金投资组合。在此之前，他曾在First World Capital和Lehman Brothers担任企业融资和投资银行职务。

mDR的业务范围包括移动设备和消费电子产品的售后服务；移动电信设备及相关服务的分销和零售；用于销售点和户外广告的数字喷墨打印；以及投资活动。

在截至6月30日的2026财年上半年，mDR的营收增长18%至1.364亿新元，主要由手机分销量的增加和投资收入所驱动。分销管理解决方案业务的营收增长20%至1.162亿新元，这得益于2026年4月推出eSIM服务后ZYM Mobile SIM卡配套签约量的增加。调整后净利润则增长11%至730万新元。

在其2026年4月的年度股东大会 (AGM) 上，首席执行官Ong Ghim Choon表示，mDR分销业务的增长得益于向Lazada、Shopee、Amazon和NTUC等更具可扩展性的在线渠道的转变，并且ZYM Mobile继续以健康的速度增长。

新加坡先进医疗提议向Heron Neutron Medical Singapore配售5360万新元股票

新加坡先进医疗控股 (Singapore Institute of Advanced Medicine Holdings, 简称SIAMH) 已与Heron Neutron Medical Singapore签订配售协议，提议以每股0.031新元的价格发行17.3亿股新股，总收益为5363万新元。该配售价较11月10日全天交易的加权平均价0.023新元有34.78%的保费。

Heron Neutron Medical Singapore还将获得5亿份非上市认股权证，行权价为每股0.031新元，若全部行使，可额外筹集1550万新元。交易完成后，假设没有认股权证被行使，Heron Neutron Medical Singapore将持有SIAMH扩大后已发行股本的50.09%，这将导致控股权转移。该配售计划仍需满足包括股东批准和清洗豁免在内的条件。

Heron Neutron Medical Singapore由台湾上市公司Heron Neutron Medical Corp（简称Heron）全资拥有。认购方称其母公司为台湾加速器硼中子捕获治疗（accelerator-based boron neutron capture therapy, 简称BNCT）系统的主要供应商。新加坡先进医疗控股表示尚未独立核实有关认购方的信息。Heron表示，其投资旨在深化在东南亚的业务，并结合两家集团在先进医疗技术和癌症治疗方面的互补优势。

新加坡先进医疗控股表示，将Heron的BNCT技术与其现有的质子治疗、光子放疗、癌症诊断和肿瘤服务相结合，有望支持一个综合性癌症治疗平台。双方计划开发一个结合质子治疗和BNCT的“双粒子”治疗中心，Heron预计这将是东南亚首个此类中心，并计划深化医学影像和核医学的整合。

新加坡先进医疗控股表示，以新加坡为区域中心，公司将能利用Heron的资源和网络，扩展到东南亚及国际市场。扣除预估开支后，新加坡先进医疗控股预计净收益为5330万新元，其中3500万新元（占65.66%）将用于偿还债务，1830万新元（占34.34%）将用作一般营运资金。

该公司表示，偿还债务将降低财务成本，并加强其资产负债表和资本基础。主要股东Espeetex以及执行董事兼首席执行官Djeng Shih Kien曾向新加坡先进医疗控股提供贷款，这些贷款是其债务的一部分。根据贷款到期日、贷款到期时新加坡先进医疗控股的营运资金状况以及尚未使用的净收益金额等因素，分配用于偿还债务的部分资金可能会被用来偿还这些贷款。

根据2026财年的数据，拟议的配售将使备考有形资产净值从5292万新元增加到1.0622亿新元，而每股有形资产净值将从0.0307新元增加到0.0308新元。配售后，随着加权平均股数从11.9亿股增至23.0亿股，备考每股亏损将从0.0201新元收窄至0.0105新元，而备考净亏损则从2399万新元增至2422万新元。

作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。