Shell将于10月9日举办大型能源与创新论坛，庆祝在新加坡运营135周年

该活动将汇集政府、科技、交通和能源领域的领袖，共同探讨迈向低碳未来的解决方案

活动最后将通过Shell与F1车队Scuderia Ferrari HP的长期合伙业务，聚焦于高性能技术。 照片：路透社

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【新加坡】能源巨头Shell将于周五（10月9日）在滨海湾金沙会展中心举办其旗舰活动“携手共进，推动进步”（Powering Progress Together）论坛，以庆祝公司在新加坡运营135周年。

该活动将汇集政府、科技、交通和能源领域的领袖，共同探讨关于能源韧性、经济竞争力以及向低碳未来转型的解决方案。

能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng医生将发表主旨演讲。

论坛开场将举行一场战略对话，由Shell交易与供应总裁Andrew Smith和《商业时报》编辑Chen Huifen进行对谈。对话将聚焦于全球能源市场动态、供应链的韧力以及可持续的经济增长。

随后的专题小组讨论将汇集Microsoft亚洲区首席技术官Mark Souza、Keppel数据中心首席执行官Wong Wai Meng以及Shell新加坡公司主席Aw Kah Peng。

该讨论将探讨人工智能、电气化和数字基础设施如何重塑区域能源系统和工业运营。

活动最后将通过Shell与一级方程式（F1）车队Scuderia Ferrari HP的长期合伙业务，聚焦于高性能技术。

该活动于本周的F1新加坡大奖赛前夕举行。大奖赛将于周五至周日进行，其中周六将上演新加坡有史以来的首场冲刺赛——即周日正赛的缩短版。