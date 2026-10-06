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Shell将于10月9日举办大型能源与创新论坛，庆祝在新加坡运营135周年

该活动将汇集政府、科技、交通和能源领域的领袖，共同探讨迈向低碳未来的解决方案

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Oct 6, 2026 · 07:00 AM
    • 活动最后将通过Shell与F1车队Scuderia Ferrari HP的长期合伙业务，聚焦于高性能技术。
    • 活动最后将通过Shell与F1车队Scuderia Ferrari HP的长期合伙业务，聚焦于高性能技术。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】能源巨头Shell将于周五（10月9日）在滨海湾金沙会展中心举办其旗舰活动“携手共进，推动进步”（Powering Progress Together）论坛，以庆祝公司在新加坡运营135周年。

    该活动将汇集政府、科技、交通和能源领域的领袖，共同探讨关于能源韧性、经济竞争力以及向低碳未来转型的解决方案。

    能源、贸易与工业部长（能源与工业）Tan See Leng医生将发表主旨演讲。

    论坛开场将举行一场战略对话，由Shell交易与供应总裁Andrew Smith和《商业时报》编辑Chen Huifen进行对谈。对话将聚焦于全球能源市场动态、供应链的韧力以及可持续的经济增长。

    随后的专题小组讨论将汇集Microsoft亚洲区首席技术官Mark Souza、Keppel数据中心首席执行官Wong Wai Meng以及Shell新加坡公司主席Aw Kah Peng。

    该讨论将探讨人工智能、电气化和数字基础设施如何重塑区域能源系统和工业运营。

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    活动最后将通过Shell与一级方程式（F1）车队Scuderia Ferrari HP的长期合伙业务，聚焦于高性能技术。

    该活动于本周的F1新加坡大奖赛前夕举行。大奖赛将于周五至周日进行，其中周六将上演新加坡有史以来的首场冲刺赛——即周日正赛的缩短版。

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