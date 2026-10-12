遭Maybank下调评级及目标价后，昇菘集团股价下跌3%

BROKERS’ TAKE

该银行将这家连锁超市的目标价从3.22新元下调至3.12新元

该研究机构也将其对昇菘集团2028年新店数量的预测从五家下调至四家。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】继Maybank将连锁超市昇菘集团 (Sheng Siong) 的评级从“买入”下调至“持有”并削减其目标价后，该公司股价于周一（10月12日）一度下跌高达3%。

该股周一早盘一度跌至2.83新元，但随后收复部分失地，截至上午10时10分报2.87新元，跌幅为1.7%。上周五，该股下跌5.5%，是新加坡交易所跌幅最大的股票。

此前，Maybank于上周五将昇菘的目标价从3.22新元下调至3.12新元。原因是其上涨空间收窄，使得这家连锁超市成为该地区“最昂贵的食品零售商”之一，其预期市盈率为28.4倍。

尽管到2028年，其税后净利润（NPAT）复合年增长率（CAGR）预计为8%，股息收益率为2.5%。

Maybank分析师Hussaini Saifee表示：“在消费领域，我们更看好 Food Empire ，其强劲的税后净利润增长（复合年增长率为31%）、适中的估值和5%的股息收益率是其优势。”

该研究机构也将其对昇菘2028年新店数量的预测从五家下调至四家，并将2026至2028财年的税后净利润预测下调了1%至3%。

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Saifee说：“昇菘仍然是一家高质量的运营商，但其强劲的股价重估已大部分反映了这一点。随着增长恢复常态和轻微逆风的出现，我们认为其进一步重估的空间有限。”

顺风转为逆风

尽管昇菘曾受益于“韧性消费”、市场份额的增长以及将消费直接引导至超市的定向代金券，但这些顺风因素正在减弱。

Maybank指出，目前有更多援助是通过无限制的消费税（GST）代金券和现金支付形式提供的。

原定于2027年1月发放的500新元社区发展理事会（CDC）代金券，已提前至2026年6月，这虽然提振了2026财年的需求，但也提高了2027财年的比较基数。

随着超市行业增长已放缓至低个位数，该研究机构预计昇菘的增长将与基本收入和人口趋势保持一致，而非再次受益于近年来异常有利的条件。

昇菘从Giant和Cold Storage门店关闭中获取的转移需求也已逐渐消失，因为这两个竞争对手总共只关闭了一家门店。

Cold Storage的新所有者Macrovalue已通过其On The Go便利店“恢复扩张”。该公司于2025年从DFI零售集团手中收购了这两个连锁品牌。

到2026年，这些便利店将逐步推广至新加坡所有58个Esso加油站，长期目标是开设超过100家分店。

Saifee表示：“尽管这种以便利为主的模式不能直接复制昇菘的全品类购物定位，但它在补充性日常采购、便利商品和即食餐方面增加了竞争。”

另外，与新柔捷运系统（RTS）相关的跨境购物以及线上生鲜配送的逐步发展，也可能对昇菘构成逆风。

与规模更大的竞争对手相比，该连锁超市在新加坡北部的服务区似乎面临更大的风险。其约10%的门店网络（九家门店）位于RTS车站5公里范围内，而约27.5%的门店（25家）位于15公里范围内。

该分析师表示：“尽管短期内这两者似乎都不足以颠覆行业格局，但它们都预示着未来的宏观背景将不如近年来有利。”