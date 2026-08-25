造船商Penguin International赢得与新加坡海军部队的首份主承包商合同
根据合同，两艘登陆艇将完全在新加坡建造，并利用Penguin的内部能力。
- 该合同预计将从2027财年起为Penguin的营收和盈利做出贡献。上图：新加坡和泰国海军部队在5月份的一次演习中。 图片：新加坡国防部
本文由AI辅助翻译
【新加坡】主板上市造船商Penguin International于周二（8月25日）表示，已获得一份与国防部的合同，为新加坡海军部队建造两艘登陆艇。
这是Penguin在其50年历史中，首次作为主承包商为新加坡海军部队执行海军造船项目。
公司在一份交易所公告中指出，作为主承包商，其负责交付一个“满足新加坡海军部队严格作战要求”的综合平台。
这份登陆艇合同将完全在新加坡执行，并利用Penguin的内部工程能力。
Penguin执行主席Jeffrey Hing表示：“（此次中标）标志着（公司）作为主承包商进入海军造船领域，并反映了外界对我们的人员、工程能力和全球业绩记录的信心。”
该项目将在Penguin位于大士路（Tuas Road）的船厂进行，该船厂配备了带有高架起重机的大型制造车间，能让登陆艇“完全在室内”建造。
该船厂还拥有一台500吨的船用吊运机和一个配有50米码头的专用滨水区。
由于保密义务，Penguin未披露合同金额及其他细节，但该集团指出，预计该合同将从2027财年起并在项目期间持续对集团的营收和盈利产生“积极贡献”。
在近期公布的截至6月30日的2026财年上半年业绩中，Penguin报告其净利润增长30.1%至910万新元，高于去年同期的700万新元。
营收增长12.6%至1亿3740万新元，高于去年同期的1亿2200万新元。
年初至今，该公司的股价也已上涨近30%。
在赢得这份最新合同之前，Penguin曾作为分包商与新加坡海军部队合作。公司最近为国防公司Saab完成了六个大型碳纤维复合材料上层建筑中的第一个，并已交付，该部件将用于新加坡海军部队的多用途战斗舰。
在消息宣布前，Penguin的股价于周二上涨1.9%（即0.03新元），收于1.65新元。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Deal brewing for portfolio of 50 conservation shophouses at about S$500 million
Family offices cheer MAS’ lifting of precious metals cap, but do not expect a gold rush
New Woodlands Gateway industrial hub takes shape as RTS Link nears completion
Nasdaq-listed Ohmyhome shareholders approve 50-to-1 share consolidation as troubled firm faces delisting