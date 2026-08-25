造船商Penguin International赢得与新加坡海军部队的首份主承包商合同

根据合同，两艘登陆艇将完全在新加坡建造，并利用Penguin的内部能力。

该合同预计将从2027财年起为Penguin的营收和盈利做出贡献。上图：新加坡和泰国海军部队在5月份的一次演习中。 图片：新加坡国防部

【新加坡】主板上市造船商Penguin International于周二（8月25日）表示，已获得一份与国防部的合同，为新加坡海军部队建造两艘登陆艇。

这是Penguin在其50年历史中，首次作为主承包商为新加坡海军部队执行海军造船项目。

公司在一份交易所公告中指出，作为主承包商，其负责交付一个“满足新加坡海军部队严格作战要求”的综合平台。

这份登陆艇合同将完全在新加坡执行，并利用Penguin的内部工程能力。

Penguin执行主席Jeffrey Hing表示：“（此次中标）标志着（公司）作为主承包商进入海军造船领域，并反映了外界对我们的人员、工程能力和全球业绩记录的信心。”

该项目将在Penguin位于大士路（Tuas Road）的船厂进行，该船厂配备了带有高架起重机的大型制造车间，能让登陆艇“完全在室内”建造。

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该船厂还拥有一台500吨的船用吊运机和一个配有50米码头的专用滨水区。

由于保密义务，Penguin未披露合同金额及其他细节，但该集团指出，预计该合同将从2027财年起并在项目期间持续对集团的营收和盈利产生“积极贡献”。

在近期公布的截至6月30日的2026财年上半年业绩中，Penguin报告其净利润增长30.1%至910万新元，高于去年同期的700万新元。

营收增长12.6%至1亿3740万新元，高于去年同期的1亿2200万新元。

年初至今，该公司的股价也已上涨近30%。

在赢得这份最新合同之前，Penguin曾作为分包商与新加坡海军部队合作。公司最近为国防公司Saab完成了六个大型碳纤维复合材料上层建筑中的第一个，并已交付，该部件将用于新加坡海军部队的多用途战斗舰。

在消息宣布前，Penguin的股价于周二上涨1.9%（即0.03新元），收于1.65新元。