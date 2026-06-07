SIA Engineering与法国Safran斥资1.18亿美元在新加坡成立飞机发动机维修合资公司

双方将建立一个设施齐全的维修厂，用于维修CFM Leap飞机发动机

SIA Engineering已与法国航空航天巨头Safran Aircraft Engines成立合资公司，以加强新加坡的航空航天服务能力。 照片：CHERYL ONG, BT

【新加坡】 SIA Engineering Company （简称SIAEC）已与法国航空航天巨头Safran Aircraft Engines合作，成立一家价值1.18亿美元的合资公司（JV），在新加坡设立一个设施齐全的飞机发动机维修厂。

这家Singapore Airlines旗下的工程公司在周六（6月6日）向交易所提交的文件中表示，该合资公司将为CFM“领先优势航空推进”（Leap）发动机提供维护、修理和大修（MRO）服务。

Safran公司将持有该合资公司51%的股权，而SIAEC将拥有剩余的49%股权。

目前，SIAEC在其位于樟宜北的飞机发动机服务设施中，为Safran公司的Leap发动机提供快速周转维修服务。

SIAEC表示，这些业务将被并入新的合资公司，“为未来最先进的发动机MRO设施奠定基础”。

SIAEC表示，新设施将提升发动机服务能力，并扩大为Leap-1A和Leap-1B发动机提供的维修服务范围。这些发动机为空中客车A320 neo系列和波音737 Max飞机提供动力。

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财务影响

在预计1.18亿美元的投资中，SIAEC将出资高达5780万美元（其中包括1370万美元的实物出资），Safran公司出资高达6020万美元。未来可分一次或多次进一步注资。

该集团表示，如果SIAEC在3月31日已完成5780万美元的总出资，其合并后每股收益将增长约6.5%，达到0.1608新元。

与此同时，该集团的合并后每股净资产值将上涨0.6%，达到1.579新元。

SIAEC首席商务官Wong Yue Jeen表示，该合资公司建立在集团于2019年与Safran公司签署的为期10年的Leap发动机维修服务协议之上，该协议旨在为这家法国制造商提供发动机维修服务。

Wong指出，这也将Safran公司的原始设备制造商专业知识与SIAEC的“卓越MRO能力”相结合。

Safran公司支持与服务执行副总裁Nicolas Potier补充道，这将有助于满足亚太地区对Leap发动机维修服务日益增长的需求。

在此消息宣布前，SIAEC的股价于周五收盘时报3.18新元，无变动。