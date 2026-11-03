新航工程上半年净利下滑1.7%至8190万新元

集团宣布派发每股0.025新元的中期股息，将于11月27日支付

新航工程的盈利下滑，是因营收下跌9.7%所致。 图片来源：商业时报资料照片

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【新加坡】新航工程 (SIA Engineering Company, 简称SIAEC) ( SIAEC ) 公布，截至9月30日的上半年净利润同比下滑1.7%，至8190万新元。

这主要是由于营收下跌9.7%至6亿5860万新元。每股盈利从去年同期的0.0745新元降至0.0732新元。

集团宣布派发每股0.025新元的中期股息，将于11月27日支付。

新航工程在周二（11月3日）提交给交易所的文件中表示，利润减少的原因是其在联营与合资公司的利润份额下降了10.7%，同时利息收入减少、财务费用和税款增加。

上半年，来自联营与合资公司的利润份额减少了760万新元，降至6370万新元，这主要是由于一家发动机合资企业为扩大产能和业务能力而产生了更高的成本。

其他联营公司较高的产出和利润率仅部分抵消了这一影响。

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新航工程预计，随着设施开发工作预计在下一财年年底前完成，这类扩张成本将逐渐减少。

营收受材料成本影响

集团指出，其总营收受到材料收入下降的影响，并补充说，若不计材料收入，其营收本应同比增长1.6%。

集团支出下降11.6%至6亿2390万新元，部分原因是去年同期记录的一笔减值成本在本期不再发生。

得益于“健康的维护、维修与检修（MRO）需求”以及初创子公司亏损减少，营业利润翻倍至2570万新元。

截至9月30日的第二季度，由于支出削减的影响超过了营收下滑，集团营业利润同比增长560万新元至1250万新元，带动集团净利润同比增加120万新元至4160万新元。

前景展望稳定

新航工程表示，其MRO服务需求在上半年保持稳定，其在新加坡的航线维护业务所处理的航班数量同比增长了3.3%。

其马来西亚子公司 Base Maintenance Malaysia 于5月启用其设施和首个机库，并于7月为 Air India 完成了首次飞机维修检查。此举有望扩大该子公司的客户基础。

该集团还通过收购空港飞机维修工程（福建）公司 (Arport Aircraft Maintenance & Engineering (Fujian)) 30%的股份，扩大了在中国的业务版图。该公司将为厦门、福州、武夷山和龙岩的机场提供服务。

今年6月，新航工程与Safran Aircraft Engines签署了一项合资协议，为CFM LEAP发动机建立一个全面维修厂。其在新加坡的现有合资企业 Safran Landing System Services Singapore 于9月启用了一座价值2200万新元的新设施，将其产能提高了40%。

该集团表示，随着航空旅行需求的增长，尤其是在亚太地区，其MRO服务的需求将持续。此外，由于新飞机交付放缓导致旧飞机延迟退役，这也将支撑MRO需求。

新航工程指出，中东冲突推高了能源和货运成本，并导致部分飞机零部件的供应链瓶颈持续存在。公司补充说，其“仍将专注于推动生产力提升、增强运营韧性并维持成本纪律”。

在新航工程公布业绩前，其股价下跌1.3%或0.04新元，收于2.94新元。