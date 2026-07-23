新航工程第一季净利下跌6.1%至4030万新元

集团联营与合资公司以及发动机与部件业务的盈利下滑

尽管面对地缘政治紧张、供应链限制和通胀压力，市场对新航工程第一季的维修、修理与翻修服务的需求依然保持稳定。 照片：《商业时报》档案照片

【新加坡】飞机维修服务提供商 新航工程 (SIA Engineering Company) 周四（7月23日）公布，截至6月30日的第一季度净利为4030万新元，同比下滑6.1%。

集团2027财年第一季的营收为3亿2760万新元，同比减少8.6%。这主要是因为材料收入减少，材料成本也相应降低。

不过，集团在业务报告中指出，若不计材料成本，营收则同比增长4.2%。

由于材料和维修成本降低，集团支出下降11%至3亿1440万新元。

因此，集团录得1320万新元的营业利润，比一年前增加了810万新元。

每股盈利为0.036新元，低于2026财年同期的0.0384新元。

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当季应占联营与合资公司的利润为3100万新元，同比减少18%。

由于为扩大产能和实力而产生了投资成本，集团发动机与部件业务的应占利润下滑了700万新元（19.2%）。不过，这一下滑被较高的发动机出货量部分抵消。

得益于航班处理量的增长，集团机身与航线维修业务的应占利润增加了20万新元（14.3%）。与一年前相比，集团当季在新加坡处理的航班数量增加了2.9%，尽管一些航空公司客户因中东冲突取消了航班。

集团表示，尽管面对地缘政治紧张、供应链限制和通胀压力，集团第一季的维修、修理与翻修服务需求依然保持稳定。

集团表示：「鉴于动态的经营环境，我们将继续专注于保持运营的灵活性、提高生产力，并在所有业务部门维持严格的成本纪律。」

在周四发布业绩报告前，该股收盘报3.27新元，下跌0.02新元或0.6%。