新航集团8月份乘客运载量增长1.5%

新航客运量增长0.5%，酷航攀升4.9%

集团8月份的货运量增长2.8%，达到5.338亿吨公里；由于飞机维修，总货运容量下降0.7%，为9.335亿吨公里。 照片：《商业时报》资料图

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[新加坡] 新加坡航空公司 (SIA) 集团在“健康的需求”推动下，8月份的乘客运载量同比增长1.5%，达到1380万收入乘客公里 (RPK)。

该集团在周二（9月15日）提交给交易所的文件中表示，乘客运力增长了3.5%，达到1600万可用座位公里 (ASK)；同期，载客量增长3.6%，达到370万人次。

RPK是航空业衡量乘客流量和需求的指标，其计算方法是将付费乘客人数乘以飞行公里数。

ASK是衡量乘客运载能力的指标，其计算方法是将航班上的可用座位数乘以飞行公里数。

该集团表示，乘客运载量和运力的增长主要来自东亚、欧洲和西南太平洋地区。

集团的载客率下降1.6个百分点，至86.4%。

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旗舰航空公司新加坡航空的客运量增长0.5%，达到1050万RPK，而酷航 (Scoot) 的客运量则增长4.9%，达到330万RPK。

两家航空公司的运力分别增长了3.2%和4.6%，达到1240万ASK和360万ASK。

新航的载客率下滑2.2个百分点至84.7%，而酷航的载客率则上升0.3个百分点至92.2%。

集团货运方面，货运量增长2.8%，达到5.338亿吨公里。由于飞机维修，总货运容量下降0.7%，为9.335亿吨公里。

该集团表示，货运需求整体保持强劲，但自从欧盟于2026年7月1日推出小包裹关税并取消最低免税额度后，流向欧洲的电商货运量有所放缓。

在该消息发布前，新航股价周二收盘下跌0.3%（0.02新元），报6.61新元。