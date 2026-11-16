云计算相关货运助货运量增长10.1%

新加坡航空公司的客运网络覆盖35个国家和地区的138个目的地。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新航 ( SIA ) 周一（11月16日）公布，在航空旅行需求“韧性”的背景下，公司10月份客运量同比增长3.5%。

该集团在一份交易所文件中表示，新航及其廉价航空公司酷航 (Scoot) 当月共运载乘客370万人次，同比增长4.5%。

该集团10月份的客运运力同期增长2.9%，而客座率（PLF，即乘客所占可用座位容量的百分比）上升0.5个百分点至87.8%。

新航录得86.8%的月度客座率，这得益于所有地区的“强劲增长”，包括东亚、欧洲和西南太平洋。在这些地区，“客流量略低于运力增幅”。

酷航的客座率为91.6%，10月是其连续第四个月客座率超过90%。

两家航空公司在当月均推出了新航线：新航开通了飞往西班牙马德里的航班，酷航则开通了飞往中国大陆贵阳的航班。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

新航表示，10月份货运量增长10.1%，这得益于“所有垂直领域健康而广泛的需求，尤其是太平洋航线上的半导体和云计算相关货运”。

当月的货运运力下降了0.4%，这使得货物装载率上升5.6个百分点至59.1%。

截至10月底，该集团的客运网络覆盖35个国家和地区的138个目的地；其中新航服务79个目的地，酷航服务85个目的地。

货运网络则包含36个国家和地区的141个目的地。

周一，新航股价上涨0.8%（0.06新元），收于7.22新元。