新航9月份客运量增长2.8%；人工智能与芯片运输推动货运需求激增

该集团当月载客量达350万人次，货运量同比增长9.4%

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【新加坡】受多数地区健康需求的支撑，新加坡航空公司（SIA）集团9月份的客运量同比增长了2.8%。

该集团在周四（10月15日）提交给交易所的公告中表示，当月共运载乘客350万人次，同比增长3.7%。

乘客运力的增幅略快，为3.1%，导致集团的客座率下滑0.3个百分点至86.8%。

尽管如此，这仍比8月份的情况有所改善。当时，该集团的客座率同比下降1.6个百分点至86.4%。当月客运量增长1.5%，而运力则增加了3.5%。

就新加坡航空公司本身而言，其客运量增长3%，运力则上升3.6%。尽管该航空公司运载的230万名乘客数量增加了3.6%，但其客座率仍下降0.5个百分点至85.7%。

在东亚、欧洲和西南太平洋地区，由于运力增长超过客运量增长，客座率同比出现下降。而在美洲以及西亚和非洲地区，客座率则有所上升。

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与此同时，酷航 (Scoot) 的客座率录得0.7个百分点的增长，达到90.8%，因其2.2%的客运量增幅超过了1.4%的运力增幅。

这家廉价航空公司运载了120万名乘客，比去年同期增加了3.8%。

该集团当月的货运量增长更为强劲，同比增长9.4%，超过了货运运力3.1%的增幅。

此次增长得益于多数垂直领域的业务增长，尤其是半导体和人工智能应用的硬件运输。

因此，货运运载率提升了3.4个百分点，达到59.6%。运输的货物和邮件量增长了8.6%，达到1.022亿公斤。

截至9月30日，该集团的客运网络覆盖35个国家和地区的136个目的地。其中，新航服务78个目的地，而酷航服务84个目的地。

在消息发布前，新航股价周四收盘于6.49新元，下跌0.8%，即0.05新元。