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尽管营收创纪录，但燃油成本飙升近10亿新元，新航第一季度仍亏损7600万新元

净利润也因联营公司（主要是印度航空）更高的亏损份额而受到拖累

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Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Jul 28, 2026 · 05:36 PM — Updated Wed, Jul 29, 2026 · 09:04 AM
    • 新航表示，宏观经济和地缘政治的发展，包括中东冲突，继续为航空业的经营环境增添不确定性。
    • 新航表示，宏观经济和地缘政治的发展，包括中东冲突，继续为航空业的经营环境增添不确定性。 照片：《商业时报》资料图

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    [新加坡] 新加坡航空公司 (SIA) 截至2026年6月30日的第一季度陷入亏损，净亏损达7600万新元，而去年同期则实现净利润1.86亿新元。

    新航在周二（7月28日）提交给交易所的文件中表示，这主要是由于中东冲突导致净燃油成本急剧上涨78.5%，以及在印度航空 (Air India) 的亏损份额增加，从而导致营业利润下降。

    第一季度营收增长19.3%，达到创纪录的57亿新元，高于去年同期的48亿新元。这得益于强劲的旅行需求，推动客运收入增长18.6%至46亿新元；乘客收益率上升12%，货运收入增长33.5%。

    乘客收益率升至每收入客公里0.112新元。

    该集团在本季度运送了1090万名乘客，比去年同期的1030万人次增长了6.3%。

    全服务航空公司新航运送了710万名乘客，同比增长4.1%；廉价航空公司酷航 (Scoot) 运送了382万名乘客，增长10.8%。

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    集团客座率下降0.5个百分点至87.1%，因为集团5.9%的运力扩张超过了5.3%的客运量增长。

    新航录得86.2%的客座率，同比下降0.4个百分点。

    酷航的客座率为90.6%，较2026财年第一季度下降0.9个百分点。

    集团的货物载运率上升1.9个百分点至58.8%。新航指出，货运需求“在大多数关键垂直领域保持韧性，其中半导体和数据中心相关的运输提供了支持”。

    集团支出增长27.9%至56亿新元，主要原因是净燃油成本增加了9.91亿新元（即78.5%）至23亿新元。

    鉴于燃油成本大幅上涨，集团录得营业利润1.06亿新元，同比下降2.99亿新元（即73.8%）。

    展望未来，新航表示，在季节性客流的支撑下，航空旅行需求依然强劲。

    然而，宏观经济和地缘政治的发展，包括中东冲突，继续为航空业的经营环境增添不确定性。

    最直接的影响是航空燃油的价格，这是集团最大的单一支出项目。

    航空燃油通常以滞后方式定价，在2026年2月28日中东冲突爆发后，其价格上涨了一倍多。

    新航在一份声明中表示：“与冲突前水平相比，价格仍然波动且高企，给全球航空公司带来巨大的成本压力。”

    该集团补充道：“虽然新航和酷航已调整机票价格和货运费率以帮助缓解这一影响，但这些措施并不能完全抵消燃油价格大幅上涨带来的冲击。”

    在业绩公布前，新航股票周二收于7.77新元，上涨0.06新元，涨幅0.8%。

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