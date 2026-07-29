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第一季度盈利锐减 新航股价下跌逾4%

这家国家航空公司当季录得7600万新元的净亏损。

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Chloe Lim

Chloe Lim

Published Wed, Jul 29, 2026 · 09:34 AM — Updated Wed, Jul 29, 2026 · 10:03 AM
    • 公司录得净亏损，主要由于营业利润下降。这归因于中东冲突导致净燃油成本飙升78.5%，以及从印度航空公司分摊的亏损增加。
    • 公司录得净亏损，主要由于营业利润下降。这归因于中东冲突导致净燃油成本飙升78.5%，以及从印度航空公司分摊的亏损增加。 照片：商业时报资料图

    本文由AI辅助翻译

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    （新加坡）国家航空公司 新加坡航空公司 (SIA) 在发布2026财年第一季度业绩后，其股价于周三（7月29日）上午下跌超过4%。

    该股在早盘时下跌4%，随后在上午9时15分进一步跌至7.44新元，跌幅达4.3%，成交量为280万股，成交额2120万新元。之后，该股在上午9时52分反弹至7.47新元，但仍下跌3.9%。

    新航于周二公布了其第一季度业绩，录得7600万新元的净亏损，而去年同期则为1.86亿新元的净利润。

    这主要是由于营业利润下降。其原因在于，受中东冲突影响，净燃油成本飙升78.5%，以及从印度航空公司分摊的亏损有所增加。

    上半年的营业利润为1.06亿新元，与去年同期相比下降了2.99亿新元，降幅为73.8%

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