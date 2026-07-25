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审计调整致其2026财年净亏损增至四倍，新加坡证券投资者协会质询Accrelist

因过去10个财年中有9年未经审计与经审计财报存在重大差异，该公司亦遭质询

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Benicia Tan

Published Sat, Jul 25, 2026 · 01:02 AM
    • 该集团表示，其已“采取措施加强（其）财务职能”。
    • 该集团表示，其已“采取措施加强（其）财务职能”。 图片来源：ACCRELIST

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    【新加坡】新加坡证券投资者协会（Sias）已呼吁医疗美容公司 Accrelist 澄清，为何该集团未经审计与经审计的财务报表之间多次出现重大差异。

    此前，这家在凯利板上市的公司于7月13日对其2026财年的业绩进行了审计调整，导致其净亏损增加了四倍以上，从之前的114万新元变为26.4万新元。

    与此同时，归属于股权持有人的权益下降了约10%，至820万新元。

    Sias还指出，在过去的10个财年中，除了2019财年，Accrelist有9年的未经审计和经审计的财务报表之间都存在重大差异。

    在Accrelist于7月29日召开年度股东大会前发布的一份回应中，该公司将这种反复出现的差异归因于“子公司层面（包括海外实体）出现的延迟或调整……从而影响了集团合并业绩的准确性”。

    为解决此问题，Accrelist表示已“采取措施加强（其）财务职能”，例如为参与年终报告的团队提供额外资源。

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    该公司表示：“审计师与子公司会计师之间出现的任何问题都会得到及时解决，包括尽早将有争议的问题提交给审计委员会关注并寻求解决方案。”

    Accrelist还回应了该投资者监督机构就其核心医疗美容部门的会计重分类，以及任命一名餐饮业高管为新任首席执行官的质询。

    Sias指出，在2026财年，该集团的医疗美容服务（AMS）部门的毛利率从38%提高到44%。然而，尽管营销和分销费用减少了约20万新元，但行政费用却大幅增加了约250万新元，完全抵消了毛利的增长。

    该公司指出，行政费用“主要包括物业、厂房和设备的折旧以及员工薪酬，在2026财年基本稳定在500万新元，这是在部门间进行重分类后，从先前报告的约750万新元下调的结果”。

    因此，医疗美容服务（AMS）部门在2026财年录得120万新元的所得税前利润，扭转了2025财年报告的110万新元的所得税前亏损。

    该公司表示，在发展医疗美容服务（AMS）部门的同时，将继续监控其成本基础。

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