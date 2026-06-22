Simba因非法侵占被判向室内跳伞运营商Altitude Xperience支付70万新元赔偿金

该电信运营商也被责令搬离iFly大楼的屋顶空间

Altitude Xperience辩称，涉事的屋顶空间不属于未使用空间。 照片：BT文件

【新加坡】电信运营商Simba因无租使用屋顶空间，被判向室内跳伞体验AltitudeX的运营商Altitude Xperience支付698,594.50新元的赔偿金。AltitudeX的前身为iFly Singapore。

在一份书面判决中，法官Lee Seiu Kin也责令Simba在“合理时间内”搬离并恢复iFly大楼的屋顶空间。

去年11月，Altitude Xperience（前身为Skyventure VWT）将Simba告上法庭，指控该电信供应商无租使用其位于圣淘沙的大楼屋顶空间。

由于屋顶上安装了设备，Altitude Xperience无法安装空调，导致公司白天无法举办活动。Simba占用的总面积为4.51平方米。

被告Simba辩称，根据《2018年建筑物内信息通信设施业务守则》（Code of Practice for Info-communication Facilities in Buildings 2018，简称Copif）的规定，其使用的屋顶空间因未被使用，可被视为移动设备安装空间。

Copif于2018年12月生效，该守则规定，建筑业主有义务为移动网络运营商提供指定空间，供其免费安装电信设备。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

然而，Altitude Xperience辩称，涉事的屋顶空间不属于未使用空间。这一论点在2021年得到了信息通信媒体发展局（Infocomm Media Development Authority, IMDA）的支持。

法官Lee在其判决中指出，根据Copif的规定，Simba“从未有权”免费使用屋顶和地面空间。他补充道，因此，Simba对这些空间的占用构成了非法侵占。

Simba声称，由于屋顶空间根据Copif已被转换为移动设备安装空间，该公司已于2020年4月向Altitude Xperience支付了35,310新元，作为一种“善意表示”。

然而，法官Lee驳回了这一论点。另外三家电信公司——Singtel、StarHub和M1——也在iFly大楼的屋顶上安装了设备。

IMDA与各电信公司之间的通信记录显示，IMDA“说服”了其他三家电信公司，在Copif 2018生效后支付两年费用的方案上达成妥协。然而，Simba拒绝支付这笔款项，因为它不像其他现有电信公司那样拥有充足的现金流。

他判令Simba为2019年9月至2020年9月期间支付40,392.50新元，并为2020年9月至2023年7月期间支付另外100,432新元。

白天活动销售额损失

法官Lee表示：“在我看来，原告的立场是完全有可能的，即在空中花园加装空调并充分降温后，白天活动的销售额将会增加。”

然而，鉴于屋顶花园没有经过验证的销售记录，法官Lee采用了Altitude Xperience估算值的下限，将其定为总活动量的30%。

从2023年7月到2025年底，总赔偿金额为557,770新元。加上之前所欠的款项，总额达到698,594.50新元。此外，判决金额还将附加每年5.33%的利息，从起诉之日2022年12月29日起计算。

Altitude Xperience的代理律师是来自Ramdas & Wong的Daniel Li和Kelly Tan，而Simba的代理律师是来自Nine Yards Chambers的Clement Tan。