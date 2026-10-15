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新航一航班因乘客“行为不当”事件折返旧金山

Reddit上未经证实的帖子称，该乘客试图靠近紧急出口

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Thu, Oct 15, 2026 · 10:35 PM
    • 一架停在樟宜机场的新加坡航空公司空客A350-900型客机。10月14日折返旧金山的SQ31航班正是由同款机型执飞。
    • 一架停在樟宜机场的新加坡航空公司空客A350-900型客机。10月14日折返旧金山的SQ31航班正是由同款机型执飞。 照片：海峡时报

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】新加坡航空公司（SIA，简称新航）一架飞往新加坡的航班因机上一名“行为不当”的乘客弄伤自己而折返旧金山。

    新航在回应《商业时报》（The Business Times）的询问时表示，SQ31航班于当地时间周三（10月14日）上午11时51分（即新加坡时间周四凌晨2时51分）从旧金山起飞。

    一位新航发言人说：“SQ31航班上的一名新航乘客……行为变得不当，并在此过程中弄伤了自己。”

    “飞行员评估了情况后，决定返回旧金山。”

    新航表示，该飞机于周三晚上8时41分（即新加坡时间周四上午11时41分）平安降落在旧金山国际机场，涉事乘客已被移交给当地有关部门。

    一些自称是该航班乘客的用户在Reddit上发布了未经证实的说法，称事件发生在起飞几小时后。

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    一名用户称，飞机起飞约三小时后，一名男子开始尖叫并踢踹座位，还试图靠近紧急出口。该用户还说，这名男子被制服后仍在继续制造骚乱。

    另一名自称在飞机上的用户说，该乘客曾“试图在飞行途中拉开紧急出口”。

    《商业时报》无法独立核实Reddit上的说法，新航也未证实该乘客是否曾试图打开或靠近紧急出口，以及他是否已被制服。

    航班追踪网站FlightAware的数据显示，SQ31航班在深入北太平洋后才掉头返回旧金山。

    该航班由一架空客A350-900型客机执飞。

    该追踪网站记录显示，这次中断的航程总飞行时间约为8小时40分钟。

    新航表示，延误的航班随后在更换了新的机组人员后，于周三晚上11时18分（即新加坡时间周四下午2时18分）从旧金山起飞。

    该航空公司向受影响的乘客致歉，并表示正在提供协助，包括为乘客重新预订转接航班。

    公司补充说，正就此事与有关当局密切合作。

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