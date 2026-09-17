新加坡及亚洲市场不受美联储加息影响

新加坡主要房地产投资信托开盘微涨或持平；整体市场走高

美联储的最新决定是自2023年以来首次加息，旨在应对因美以对伊朗战争引发的原油价格飙升所导致的高通胀。 照片来源：彭博社

【新加坡】受美国联邦储备局（简称美联储）于前一天宣布三年来首次加息25个基点的提振，亚洲市场周四（9月17日）早盘普遍高开。

在新加坡，海峡时报指数（STI）在开盘五分钟内上涨0.4%。

对利率敏感的房地产投资信托（Reits）开盘走低。截至上午9时08分，UI Boustead Reit和新达房地产投资信托（Suntec Reit）是跌幅最大的信托之一，分别下跌1.2%和0.7%。然而，大多数信托在上午9时20分前回升。

包括银行在内的大多数其他板块均高开。 星展银行 (DBS) 股价上涨约0.7%， 华侨银行 (OCBC) 攀升0.6%， 大华银行 (UOB) 则上涨1.3%。

美联储的最新决定将基准隔夜利率上调了0.25个百分点，至3.75%至4%的区间。这是自2023年以来的首次加息，旨在对抗因美以对伊朗战争期间原油价格飙升而引发的顽固通胀。

美联储在随后的声明中表示，该决定是全体一致通过的，并且在不久的将来可能会进一步紧缩政策，以促使通胀更及时地回落。

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亚洲其他主要股指也高开。截至上午8时58分，韩国综合股价指数（Kospi）上涨0.4%。与此同时，截至上午8时48分，日本日经225指数和东证股价指数（Topix）分别上涨0.2%和0.9%。

在美国，美联储宣布决定前，三大主要股指持续上涨。宣布后，华尔街股市最终收低。

道琼斯工业平均指数下跌1.2%，标准普尔500指数下跌0.4%，纳斯达克综合指数下跌0.01%。

此次加息基本符合投资者预期。

“美联储并没有引导市场做出这一决定，”Swissquote高级分析师Ipek Ozkardeskaya在周三表示，甚至在决定公布前就已给出了明确的判断。

“投资者是根据经济数据和地缘政治因素自己做出了判断。加息25个基点（bp）是投资者普遍认为应该发生的事情，他们也为此进行了布局。联邦基金期货的定价已反映出加息25个基点的可能性超过90%。”

美联储和分析师均指出，美国经济足够强劲，能够承受加息，其国内支出富有韧性，生产率增长强劲，资本投资稳健。

“好消息是，目前美国经济依然稳健——我们从标普500指数成分股公司的强劲盈利增长中也能看到这一点（这得益于人工智能投资和政府支出），” Ozkardeskaya说。

“但坏消息是，能源冲击目前正带来负面影响，”她补充道。

“如今，石油与美国国债收益率之间的相关性非常紧密，根据CNBC的数据，已接近七年来的最高水平，这表明债券市场对油价变动的反应异常强烈。这意味着，如果油价保持高位或继续走高，那么市场定价反映的将不仅仅是利率在更长时间内保持高位，还包括通胀风险也将在更长时间内居高不下。”