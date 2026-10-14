新加坡将建立数字燃油数据生态系统

该系统将保障船舶燃料的信息流通安全并维护交易的完整性

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【新加坡】新加坡将建立一个数字数据生态系统，从源头采集燃油加注数据，并在数据传输给价值链中各方时，以端到端的安全性实现数据流的自动化。

这些相关方将包括新加坡海事及港务管理局 (MPA)，以及为商业航运所用燃料的采购提供资金的交易商和金融家等利益相关者。

该系统将减少中间环节的处理，为交易的完整性提供更有力的保障。

作为全球最大的燃油加注中心，新加坡也正在探索使用液化生物甲烷作为船用燃料；同时，新加坡也在开发氨作为船用燃料，并将进行首次乙醇燃料加注作业。

交通部高级政务部长 Murali Pillai 于周三（10月14日）在第24届新加坡国际燃油加注大会暨展览会上发言时，在新加坡致力于2050年实现净零温室气体排放目标的背景下，宣布了上述消息。

加大数字化推进力度

兼任律政部高级政务部长的 Murali 表示，随着船舶加油变得日益复杂，数字化将是维持燃油加注领域信心的关键。

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该数字数据生态系统减少了人工数据输入的需求，旨在保障燃油加注数据从计量设备到价值链各方的流动安全并实现自动化。

这项在数字燃油加注倡议第二阶段下的发展，是建立在第一阶段的基础之上。第一阶段通过电子燃油交付单，实现了船舶加油流程和文件的数字化。

自2025年4月1日起，新加坡港的所有燃油供应商都必须提供数字燃油加注服务。

MPA 将于11月启动一项津贴申请，以支持第二阶段的指定试验项目。持有执照的燃油加注船运营商可与其技术合作伙伴组队参与。

Murali 表示：“通过可靠的数据、严格的标准和充分的运营准备，新加坡将努力保持其作为可靠燃油加注中心的地位。”

更多举措迈向“多燃料”未来

在周三于圣淘沙名胜世界举行的活动上，Murali 还宣布了其他几项倡议。该活动的主题是“规划弹性多燃料未来”，意指新加坡正在建设不同船用燃料路径的能力。

其中一项倡议是通过扩大液化天然气 (LNG) 的加注能力，以及发展生物燃料和生物甲烷来“加强更易获得的选择”。

Murali 指出：“就液化天然气而言，我们已经看到需求正在形成。”

2025年，新加坡的液化天然气燃油销量达到了创纪录的57万吨；在2026年的前八个月，销量同比增长了24%。

MPA 将在2026年底前，邀请各方申请在新加坡锚地运营液化天然气浮式储存装置的许可证，以扩大储存能力并增强供应链的弹性。

三方——MPA、法国航运与物流公司 CMA CGM 和新加坡液化天然气公司 (Singapore LNG Corporation)——已签署一份谅解备忘录，共同探索如何利用现有天然气基础设施和网络来支持生物甲烷在海事领域的应用。

新加坡的首次乙醇燃料加注试验于本周进行。参与方包括丹麦航运与物流业者 Maersk、船用燃料供应商兼成品油轮船东运营商 Golden Island，以及港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore)。

新加坡还推出了一份氨燃料加注的技术参考守则。

该守则涵盖了安全、加注程序、保管交接和人员能力等方面的要求，并将在氨燃料加注试验中进行测试。

另外，新加坡海事仲裁院正在就一份氨燃料加注交易的示范合同征求公众意见，以支持将该化学品发展为船用燃料。

Murali 表示，新加坡计划通过“逐步落实各项要素：标准与合同、运营经验与基础设施、供应链与合伙业务”，来建立一个弹性的多燃料生态系统。

他还宣布了一项津贴，以鼓励及早采用电动港口船只。该津贴为所有新造电动港口船只的每千瓦时电池容量提供250新元的补助，小型电动港口船只的补助上限为15万新元，大型船只则为25万新元。

该“先行者”计划为期两年，将于2027年1月开放申请。

从2030年起，所有在新加坡运营的新港口船只必须是全电动的，或能够使用由植物油、回收食用油或动物脂肪生产的纯生物燃料，或与净零燃料兼容。

目前有超过1600艘主要由柴油驱动的船只在提供必要的港口服务，包括客运、拖船、燃油加注和维护作业。其中只有10艘是电动的。