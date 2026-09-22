Bani Mulia 引领萨姆达拉船务安然渡过动荡时期

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这位46岁的印尼企业家计划在51岁前交接其领导职位

[新加坡] 中东地区成为战区后，有公司向 萨姆达拉船务 (Samudera Shipping Line) 开出“非常、非常高”的运费，邀请其提供前往该地区的航运服务，但这家总部位于新加坡的航运与物流服务供应商对这一诱人回报说了“不”。

集团首席执行官 Bani Mulia 坚决主张放弃这一机会，尽管公司不为伊朗的战争对手以色列提供服务，被认为受到伊朗支持的胡塞叛军袭击的风险较低。

这位掌舵人断然表示，即使一切都有保险，也不行。

原因何在？作为雅加达上市公司印尼萨姆达拉集团 (Samudera Indonesia) 的子公司，萨姆达拉船务将安全置于盈利之上。

他强调：“我们不希望发生任何灾难。”

Bani 对此有切身体会。大约16年前，印尼萨姆达拉集团运营的一艘船只在索马里遭劫持，那次不愉快的经历让他至今记忆犹新。

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“我知道，即使一切都有保险，你仍然要面对困境：你想让所有船员安全回家……你需要和他们的家人沟通。所以我知道，我们不希望有船只被困在某个地方……这不仅仅是为风险投保的问题。”

Bani 在今年的新加坡企业大奖中荣获中型市值上市公司组别的最佳首席执行官奖，他相信有很多风险更低的赚钱方式。

今年2月底中东战争爆发时，萨姆达拉船务已根据风险警报采取行动，将所有船只撤出海湾地区。

“我们非常幸运，没有任何船只被困在那里……我们更倾向于规避风险，所以能够避免那些情况。”

此后，萨姆达拉船务已恢复部分中东航线，但会避免航经霍尔木兹海峡。据报道，有船只在美以与伊朗的冲突交火中，于该水道遭到袭击。

今年2月底中东战争爆发时，萨姆达拉船务已根据风险警报采取行动，将所有船只撤出海湾地区。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

优势在于灵活应变

近期，萨姆达拉船务的业务足迹已扩展至欧洲和南美。谈及业务多元化，Bani 表示：“我们希望能够灵活地在任何地方开展业务。”

公司同样重视船队的灵活性——其政策是只拥有船队规模三分之一的船只，其余部分则通过短期和长期租赁方式运营。

通过这种方式，公司既不会受困于老旧、效率较低的船只，又能更快地应对不断变化的市场状况。

萨姆达拉船务在航运业中规模不大——资产为10亿美元——公司明白必须找到自己独特的定位。Bani 补充说：“这个定位可以随时改变。”他解释说，公司试图从不同角度看问题，以发现并填补市场中的机会和空白。

然而，萨姆达拉船务不准备不惜一切代价收购公司或进行投资，而是倾向于耐心等待合适的时机。

继任计划是首席执行官的优先议程

Bani Mulia 选择穿制服而非西装领带作为他的工作着装。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

Bani 于2020年接掌新加坡主板上市公司萨姆达拉船务，时年40岁。

这位印尼企业家是印尼萨姆达拉集团业主家族中，首位领导其新加坡子公司的成员，因为他“恰好是当时最佳人选”。Bani 表示，他的家族从未规定负责人必须是自家人，但业主必须参与业务经营。

“如果这是一个F1车队，你不必非得是车手……你会挑选技术最好、最合适、年龄也合适的最佳车手，他必须各方面都对。不一定非得是家族成员来当车手，对吧？”

年仅46岁的 Bani 已经感到了为萨姆达拉船务寻找下一任领导者的紧迫感。他的管理风格深受其在全球首席执行官和商界领袖的同伴领导力社群——青年总裁组织 (Young Presidents’ Organization) 的学习经历影响。

他表示，新任领导者必须具备的首要品质是正直，其次是谦逊。这个人还必须敢于冒险，勇于革新，以求变得更好。

理想情况下，新任首席执行官将在 Bani 50岁左右接任，之后这位新加坡永久居民计划在集团内部或外部担任不同角色。

这是他为这个拥有近600名员工的集团制定的继任计划的一部分。他相信，为新任首席执行官让路，也能为员工树立一个好榜样。

萨姆达拉船务资产达10亿美元，在航运业中被认为是小型企业，因此它坚守自己的赛道。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

吸引年轻人才加入

吸引新的人才、让年轻员工在不同职能部门轮岗，并推动他们快速成长，这些都是他为公司制定的继任计划的一部分。

他成为首席执行官后，曾向董事会成员确认，在调整组织架构图方面是否有任何限制。

令他高兴的是，他获得了充分的授权，可以为资深员工设立导师角色，并将他们与年轻同事配对，以加速知识的传授和经验的分享。

Bani 似乎很清楚如何吸引年轻人加入海事行业。“我谈论了海事行业的潜力，向他们展示了我们未来的发展方向……（以及）我们能达到的高度……我认为这对年轻人来说很有趣。海事行业充满挑战，但同时，我认为它也非常有吸引力。”

他相信，利用科技应对实现净零排放等挑战，也将吸引年轻员工。

Bani 在招募人才时也将目光投向行业之外，因为他很欣赏来自其他行业的人才能带来的新鲜视角。

Bani Mulia 似乎很清楚如何吸引年轻人加入海事行业。 照片：TAY CHU YI，《商业时报》

然而，尽管他非常重视人才，却不会阻止任何员工辞职。他认为，人员流动有助于为公司注入新鲜血液。

他的头号恐惧不是员工离职，而是虚荣。他担心自己可能会因他人的过度恭维和奉承而自我膨胀，对自己的成就或能力变得过于骄傲。

“我认为，骄傲自满是最危险的事情，也是我最大的恐惧，”这位选择穿制服而非西装领带作为工作着装的首席执行官说道。