“我们不想安于现状”：首席执行官 Patrick Ng 致力于打造更具韧性的 Huationg

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该集团已在建筑价值链中向上游迈进，并拓展了新业务

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 早在 Patrick Ng 执掌 Huationg Global 之前，他成长过程中与父亲一同走访的建筑工地就已为他的职业生涯奠定了基础。

这些早年的经历激发了他对建筑业的兴趣。Patrick Ng 后来前往伦敦大学攻读土木工程，并于 1999 年以工程师身份加入家族企业。

他后来晋升为董事，并在 Huationg 于 2014 年在新加坡交易所上市时，出任公司首席执行官。

当时，Huationg 承接的最大项目价值约在 800 万至 1000 万新元之间。如今，这家凯利板上市公司承接的项目价值已超过 1 亿新元，这得益于其多年来不断提升的建筑资质和拓展的业务能力。

Huationg 也在建筑价值链中向上游迈进。公司曾是一家主要专注于土方和土木工程的分包商，如今已成为能够承接更多跨领域项目的主承包商，同时还拓展到客工宿舍等新业务领域。

“这是我们希望公司实现的发展。我们不想安于现状，必须不断成长并拓展业务。”Patrick Ng 在接受《商业时报》采访时表示。

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Patrick Ng 在今年的新加坡企业大奖中荣获小盘股组别“最佳首席执行官”奖。

“仅仅依靠单一业务，不足以让我们安然度过像冠病疫情或金融衰退这样的艰难挑战时期。我们需要涉足多个行业，这样公司才能维持自身发展，并变得更具韧性。”

多元化发展，增强韧性

在疫情期间，增强韧性的必要性变得尤为突出，Patrick Ng 将此形容为自己任期内最大的挑战。

建筑工程停滞了约四个月，导致 Huationg 在重型设备的还款压力下没有任何项目收入。包括 Patrick Ng 本人在内的员工都接受了减薪。

然而，疫情也为 Huationg 打开了一扇新业务的大门。

2020年，在客工宿舍需求紧迫的背景下，Huationg 获得了樟宜机场集团的一份合约，负责建造和运营可容纳多达 10,400 名客工的樟宜东客工宿舍村。

Huationg 首次涉足该领域是一项艰巨的任务。公司必须在短短 18 个月内交付 30 栋宿舍楼。

在建立了必要的能力后，Patrick Ng 看到了将这个始于疫情时期的项目转变为集团长期业务的机会。

Huationg 随后与建屋发展局签订了一份租赁协议，运营位于 Lorong Bistari 和 Tengah 的三间宿舍。租期自 2026 年 1 月开始，为期约一年。

今年 7 月，公司宣布投资 5800 万新元，在樟宜南收购一块 4385 平方米的土地，计划在该地开发一座专用客工宿舍。Patrick Ng 预计该项目将在约 18 个月后投入运营，并开始为集团的收入做出贡献。

目前，该集团运营着 4000 个宿舍床位，设施使用率接近饱和。在截至 6 月的上半年，该业务部门创造了约 1000 万新元的收入，约占集团总营收的 5%。

Patrick Ng 相信，在未来五年内，客工宿舍业务具有增长潜力，其驱动力来自于新加坡建筑项目增多所带来的床位需求。

筹备中的重大项目包括樟宜机场第五航站楼和滨海湾金沙的扩建工程。预计从 2027 年到 2030 年，新加坡每年的总建筑需求将平均在 390 亿至 460 亿新元之间。

乘着建筑业繁荣的东风

然而，尽管业务多元化，土木工程仍然是 Huationg 的主营业务。

在 2026 财年上半年，该业务部门继续推动集团的营收增长，其贡献同比增长了 58%，占总收入的约 90%。

总体而言，Huationg 在该上半年的收入同比增长 64%，达到 1.978 亿新元，但由于燃料和供应链成本上涨挤压了利润空间，净利润下降了 10.8% 至 770 万新元。

Huationg 的其他业务，包括建筑材料销售和内陆物流支持，也有助于缓解利润率压力。

该集团目前的订单总额约为 5.53 亿新元，预计项目将在未来四年内完成。

“我们正处于这个建筑业超级周期的后半段。我们相信未来会有更多项目等待我们去争取。”Patrick Ng 表示。

他预计，随着集团承接更多项目，其收入在未来三年将继续增长。

除了乘着建筑业繁荣的东风，Patrick Ng 也在寻求通过建筑维护以及安防系统和辅助工程等相关业务来增加经常性收入来源。

然而，人力是制约 Huationg 发展的一个因素。Patrick Ng 表示，该行业在吸引和留住本地人才方面仍然面临挑战。为了填补这一缺口，集团建立了一支跨国员工队伍，并为员工提供培训。

为下一代奠定基础

Huationg 的领导层仍然是家族事务，Patrick Ng 的父亲、公司创始人 Ng Hai Liong 担任执行主席，他的弟弟 Vincent Ng 担任首席运营官。Patrick Ng 表示，包括进军客工宿舍业务在内的重大决策，都是由他们三人共同做出的。

对于获得“最佳首席执行官”奖，Patrick Ng 感到有些意外，但他将这一荣誉视为一种肯定，证明了 Huationg 在他的领导下正朝着正确的方向前进。

展望未来，继任计划也是他考虑的重点。集团一直在培养年轻工程师和其他员工，让他们承担更高级的职位，同时 Patrick Ng 也在培养下一代领导者，让他们接触业务的不同方面，为他们最终理解和运营整个公司做好准备。

“我们需要更多的人才，以确保业务能够自动平稳运行，并朝着正确的方向发展。”