新加坡数据中心运营商DayOne申请美国IPO，估值或达200亿美元

该公司寻求募集高达50亿美元的资金

DayOne计划在新加坡建设的数据中心效果图。该公司是该行业中众多着眼于最早在2026年进行首次公开募股的公司之一。 图片来源：DBS, OCBC, UOB

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】总部位于新加坡的DayOne数据中心于周二（10月6日）在美国申请在纳斯达克进行首次公开募股（IPO）。

虽然此次发行的美国存托股票数量和拟议的发行价格区间尚未确定，但路透社在2月份曾报道，该公司计划募集高达50亿美元的资金，潜在估值可达200亿美元。

DayOne为云计算和人工智能客户开发和运营数据中心，主要根据长期合同提供空间、电力、冷却和连接服务。

早前有媒体报道指出，DayOne曾考虑在纳斯达克和新加坡交易所（SGX）进行同步双重上市。

尽管招股说明书中并未提及此事，但《商业时报》了解到，后续在新交所上市的可能性并未被排除。

截至6月30日的六个月里，公司报告营收为5.12亿美元，是去年同期1.515亿美元的三倍多。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

根据其招股说明书，同期净亏损为8190万美元，而去年同期的亏损为1350万美元。

公司业务遍及全球市场，如新加坡、日本、泰国、西班牙和芬兰；它是在新加坡于2023年试行的“数据中心——应用征集”计划中，获得容量分配的四家公司之一。

今年上半年，DayOne 87%的收入来自马来西亚。该公司在柔佛州拥有10个客户，预订容量约为1.4吉瓦（GW）。

截至9月20日，该运营商报告的总预订容量为2.3吉瓦，其最大的客户——一家拥有领先短视频平台的未具名科技公司——贡献了上半年收入的69.2%。

“我们的业务和增长前景在很大程度上依赖于少数几家全球超大规模客户，我们可能无法成功实现客户群的多元化，”该公司表示。

DayOne将把首次公开募股的净收益用于新数据中心项目的开发和建设，以及用作营运资金和其他一般企业用途。

公司在招股说明书文件中指出，通过此次发行，该数据中心运营商还希望增强其财务灵活性和资本实力，目前其资本已达112亿美元。

“我们预计在可预见的未来不会支付股息，”该公司补充道。

《商业时报》已联系DayOne征求意见。

前万国数据子公司的里程碑

即将到来的上市对DayOne来说是一个里程碑，该公司最初是总部位于上海的万国数据控股（GDS Holdings）的子公司。

万国数据是中国最大的运营商中立数据中心运营商之一，于2022年在新加坡成立了国际业务部门，以引领其在中国大陆以外的扩张。

招股说明书还披露，DayOne的两家现有客户已被美国国防部（US Department of War）指定为“中国军工企业”。

该运营商未透露这两家客户的身份或其收入贡献，但指出如果客户和供应商被列入制裁或出口管制名单，其业务运营可能会受到影响。

2024年底，在一轮12亿美元的B轮融资后，万国数据在该业务中的股份从52.7%稀释至35.6%。

2025年1月，这个分离出来的实体从GDS International更名为DayOne。目前，它在一个独立的所​​有权和治理框架下运营。

在提交IPO申请之前，DayOne于6月进行了C轮融资，筹集了45亿美元以进一步支持其增长计划。

自最近一次融资和股票回购以来，万国数据在DayOne的持股比例已降至19.4%。目前，它是该公司的第三大股东。

自2024年以来，DayOne已通过股权融资筹集了超过60亿美元。

该公司拥有一批强大的全球投资者支持，其中最大的两个股东是Coatue和高瓴资本（Hillhouse）。其他投资者包括软银愿景基金（SoftBank Vision Fund）、印尼投资局（Indonesia Investment Authority）、Achi Capital、博裕资本（Boyu Capital）和Baupost Group。

该数据中心运营商是该行业中一批着眼于在不久的将来进行首次公开募股的公司之一。

据彭博社报道，其他公司包括Switch，该公司寻求的估值（含债务）接近500亿美元；以及总部位于伦敦的Nscale，后者可能募集高达30亿美元。