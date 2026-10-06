新加坡数据中心运营商DayOne选择赴美IPO，估值或达200亿美元

该公司计划通过在纳斯达克上市，募集高达50亿美元资金

DayOne计划在新加坡建设的数据中心的效果图。该公司是行业内众多寻求最早于2026年进行首次公开募股（IPO）的公司之一。 图片来源：星展银行 (DBS), 华侨银行 (OCBC), 大华银行 (UOB)

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【新加坡】DayOne数据中心于周二（10月6日）在美国申请在纳斯达克进行首次公开募股（IPO），加入了众多正在利用公开股票市场的人工智能及相关公司的行列。

尽管此次计划发行的美国存托股票数量和价格区间尚未确定，但路透社在2月份报道称，这家总部位于新加坡的公司目标是募集高达50亿美元的资金，潜在估值可达200亿美元。

DayOne为云计算和人工智能客户开发和运营数据中心，主要通过长期合同提供空间、电力、冷却和连接服务。

早前有媒体报道指出，DayOne曾考虑在纳斯达克与新交所（SGX）进行同步双重上市。

尽管招股说明书中并未提及此事，但《商业时报》了解到，公司并未排除此后在新交所上市的可能性。

这家数据中心运营商是行业内众多寻求在近期进行首次公开募股的公司之一。

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鉴于投资者对人工智能领域的浓厚兴趣，许多公司已宣布其IPO计划。除了备受关注的候选人 Anthropic 和 OpenAI 外，还有数据中心运营商 Switch，该公司寻求的估值（含债务）接近500亿美元。据路透社报道，另一家是总部位于伦敦的人工智能云提供商 Nscale，其估值为350亿美元。

在亚洲，中国的深度求索（Deepseek）目标明年在上海上市，而月之暗面（Moonshot AI）则着眼于香港交易所。

DayOne报告称，截至6月30日的六个月内，公司营收为5.12亿美元，是去年同期1.515亿美元的三倍多。

根据其招股说明书，同期净亏损为8190万美元，而去年同期的亏损为1350万美元。

该公司业务遍及全球，市场包括新加坡、日本、泰国、西班牙和芬兰；它也是2023年新加坡“数据中心—项目招标”试点计划中获得容量分配的四家公司之一。

今年上半年，DayOne 87%的收入来自马来西亚。公司在柔佛州拥有10个客户，预订容量约为1.4吉瓦（GW）。

截至9月20日，该运营商报告的总预订容量为2.3吉瓦，其最大客户——一家拥有领先短视频平台的未具名科技公司——贡献了上半年收入的69.2%。

“我们的业务和增长前景在很大程度上依赖于少数全球超大规模客户，我们可能无法成功实现客户群体的多元化，”该公司表示。

DayOne计划将此次IPO的净收益用于新数据中心项目的开发与建设，以及补充营运资金和用于其他一般企业用途。

公司在招股说明书文件中指出，通过此次发行，这家数据中心运营商还希望增强其财务灵活性和资本实力，目前其资本总额为112亿美元。

“我们预计在可预见的未来不会派发股息，”该公司补充道。

《商业时报》已联系DayOne征求意见。

前万国数据子公司的里程碑

此次上市对DayOne而言是一个里程碑，该公司最初是总部位于上海的万国数据（GDS Holdings）的子公司。

万国数据是中国最大的运营商中立数据中心运营商之一，于2022年在新加坡成立了国际部门，以引领其在中国大陆以外的扩张。

招股说明书还披露，DayOne的两家现有客户已被美国战争部指定为“中国军工企业”。

该运营商未透露这两家客户的身份或其收入贡献，但指出，如果客户和供应商被列入制裁或出口管制名单，其业务运营可能会受到影响。

2024年底，在完成一轮12亿美元的B轮融资后，万国数据在该业务中的股份从52.7%稀释至35.6%。

2025年1月，这个分离出来的实体从GDS International更名为DayOne。目前，它在一个独立的所有权和治理框架下运营。

在提交IPO申请之前，DayOne已在6月份通过C轮融资筹集了45亿美元，以进一步支持其增长计划。

经过最近的融资和股票回购，万国数据在DayOne的持股比例已降至19.4%。目前，它是公司的第三大股东，仅次于投资管理公司Coatue和私募股权公司Hillhouse。

自2024年以来，DayOne已通过股权融资筹集了超过60亿美元，其背后有一批强大的全球投资者。其他投资者包括SoftBank Vision Fund、Indonesia Investment Authority、Achi Capital、博裕资本 (Boyu Capital) 和 Baupost Group。